Décédé ce lundi, 02 janvier 2023, le chroniqueur Ahmed Kourouma a été un homme sociable et connu de tous.

Le président du Conseil national de la Transition, Dr Dansa Kourouma, est bouleversé et parle d’une grande perte pour la Guinée.

« C’est avec une grande peine que nous avons appris la disparition du journaliste, chroniqueur dans l’émission Grandes Gueules et animateur de l’émission Ahmed et Compagnie de Espace FM, le célèbre Ahmed Kourouma. C’est une perte énorme pour les médias de Guinée, le Groupe Hadafo Médias et tout le peuple de Guinée en général.

Ahmed Kourouma que j’ai eu le plaisir et le privilège de connaître et de pratiquer est un homme fidèle à des principes, idéaux et valeurs républicaines qu’il a toujours défendus.

Je ressens un choc douloureux à la simple idée d’imaginer que notre pays a perdu cet homme efficace et utile à la société. Il était pour moi à la fois un frère et un ami avec lequel j’ai eu à partager bien de péripéties au service de la nation commune.

J’exprime ici toute ma compassion à sa famille biologique, à ses collègues professionnels et à chacun de ses proches.

Que l’âme de notre frère et ami Ahmed Kourouma trouve une place mérité dans le paradis éternel !«