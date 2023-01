La mort du Chroniqueur Ahmed Kourouma continue d’attrister les Guinéens et tous ceux qui l’ont connu.

Chez les hommes politiques, après la réaction de Cellou Dalein Diallo, président de l’UFDG, de Dansa Kourouma, président du CNT, etc. Dr Ousmane Kaba, président du PADES, profondément attristée, pleure le journaliste :

« C’est avec beaucoup de tristesse et de désolation que j’ai appris ce lundi 02 janvier 2023, la disparition du célèbre journaliste Ahmed Kourouma de la radio Espace FM.

Face à cette circonstance douloureuse et mélancolique, je présente mes condoléances les plus émues à sa famille biologique, professionnelle et au peuple souverain de Guinée.

Vous avez laissé un grand vide dans le monde des médias, votre voix mielleuse et parfois caverneuse qui nous claquait les vérités épineuses ne sera qu’un simple souvenir.

Vous étiez un homme courageux, intègre et patriote. Que la terre guinéenne que vous avez vaillamment servie avec loyauté et abnégation vous soit légère ! »