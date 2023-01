Par la grâce de Dieu, nous entamons une nouvelle année. Le début de chaque année suscite un espoir d’un lendemain meilleur. En ce moment solennel, je souhaite à mon nom et à celui du parti Nouvelles Forces Démocratiques (NFD), santé, amour, paix, prospérité et bonheur à tous les Guinéens vivant en Guinée et ceux vivant à l’étranger.

Il est plus que nécessaire d’œuvrer ensemble à la consolidation de l’unité nationale, de la justice, de la paix et de la démocratie. En ce sens, j’invite les autorités à plus d’ouverture pour que la gestion efficiente de la Transition oriente notre pays vers le progrès.

Les défis multidimensionnels auxquels nous faisons face exigent que nous ayons de la clairvoyance et des politiques publiques adaptées, plus à même d’impulser une dynamique de développement inclusif et durable. Ceci montre l’intérêt de réussir la Transition par le concours de tous les acteurs sociaux et politiques. C’est pourquoi, j’en appelle à plus d’engagement, de responsabilité, de civisme, de patriotisme et de sacrifice de nos compatriotes de tous les bords, pour une Guinée meilleure. J’en appelle aussi à un accompagnement continu des partenaires et amis de la Guinée, que je félicite pour leurs soutiens et que j’associe à ces vœux.