Le roi du foot, Pélé est décédé ce 29 décembre 2022 à l’âge de 82 par suite d’un cancer.

Suite à la disparition de cette légende, Cristiano Ronaldo a présenté ses condoléances sur sa page Facebook :

« Mes plus sincères condoléances à tout le Brésil, et en particulier à la famille de M. Edson Arantes do Nascimento. Un simple « au revoir » à l’éternel roi Pelé ne suffira jamais à exprimer la douleur qui étreint actuellement tout le monde du football. Une inspiration pour tant de millions, une référence d’hier, d’aujourd’hui, pour toujours. L’affection qu’il m’a toujours témoignée a été réciproque à chaque instant que nous avons partagé, même à distance. Il ne sera jamais oublié et son souvenir vivra à jamais en chacun de nous, amoureux du football. Repose en paix, Roi Pelé », écrit-il.