Conakry, 07 jan (AGP)-Dans un décret en date du 06 janvier 2023, le Chef de l’Etat le colonel Mamady Doumbouya a nommé des hauts cadres au Ministère du Commercde, de l’Industrie et des PME.

Ce sont :

1- Conseiller principal : M. Ahmed Sékou Condé précédemment conseiller chargé des questions industrielles et des PME du ministère du Commerce de l’industrie et des PME ;

2- Conseiller chargé des questions économiques financières et du secteur privé : M.Sadou Kaba, analyste financier macroéconomique et gestion de portefeuille, précédemment Directeur général du cabinet d’audit GMS ;

3- Conseiller chargé des questions industrielles et des petites et moyennes entreprises : M. Samba Bokoum précédemment Directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement du ministère de l’Industrie et des PME ;

4- Directeur national adjoint des PME et du contenu local : M.Mamadou Diao Diallo, précédemment chef de division suivi et assistance technique des PME à la Direction nationale des petites et moyennes entreprises.

AGP/07/01/023 MKC