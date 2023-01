Le coordinateur du Front national pour la Défense de la Constitution -FNDC a été convoqué à la gendarmerie pour réunion délictueuse. Tout porte à croire que ce sont des embrouilles qui ont commencé à naître pour Abdourahamane Sanoh, ancien ministre de l’Agriculture, aujourd’hui acteur de la société civile.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, ce Front crie à un « chantage juridique » et met en garde la junte.

Communiqué

Le Front National pour la Defense de la Constitution ( FNDC) observe attentivement les intentions ubuesques de la junte guinéenne à faire taire M. Abdourahamane Sano, l’ex coordinateur de notre mouvement citoyen. Nous rappelons à la junte et à toutes affidées toxiques que M. Sano est toujours resté intransigeant dans la promotion et la défense de l’état de droit.

Le FNDC fidèle à ses principes et réitérant son fort attachement aux respects des droits humains et aux libertés de réunion qu’il ne sera pas ébranlé par le harcèlement judiciaire ourdit par une junte militaire aux abois. Les manœuvres dilatoires d’une justice cannibale et aux ordres ne feront que renforcer notre engagement et notre détermination.

En clair, nous ne céderons pas à un chantage juridique. Alors que nos camarades Ibrahim Diallo et FONIKÉ Menguè arbitrairement détenus depuis plus de 5 mois demandent à être jugés, la célérité procédurale de cette instruction commanditée depuis le palais Mohamed démontre à suffisance que la Guinée a encore besoin d’une justice détachée de la Présidence.

Réitérant également notre soutien à l’ensemble des personnes persécutées par la nébuleuse CNRD ou injustement emprisonnées par Mamadi Doumbouya, le FNDC promet une réponse à la hauteur des provocations à travers des actions fortes pour la rectification de la transition guinéenne.

Le FNDC demande au peuple de Guinée à reprendre la gestion des choses publiques à travers les prochaines actions citoyennes qu’il annoncera dans les prochains jours.

Ensemble Unis et Solidaires, Nous vaincrons !

Conakry, le 6 janvier 2023

La Coordination nationale du FNDC