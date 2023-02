En moins de quelques semaines seulement, l’histoire donne raison aux acteurs politiques et de la société civile qui ont rejeté le choix des facilitatrices et boycotté le prétendu dialogue qu’elles ont conduit. En effet, beaucoup avaient vu en elles des instruments entre les mains du CNRD. Peut-être qu’elles ne s’en sont même pas rendues compte et elles continuent à jouer le rôle qui leur est assigné par les putschistes. Cette situation est tout simplement regrettable puisqu’il s’agit de grandes dames pour lesquelles une majorité de guinéens ont du respect et l’admiration,non pas parce qu’elles sont des femmes, mais à cause de leurs parcours personnels.

En prenant part à une activité de propagande pour le compte du Premier ministre, elles n’ont fait que confirmer ce que beaucoup pensaient. C’est-à-dire que les putschistes se servent de leur statut de femme, de mère,de grand-mère que notre société respecte pour les manipuler et amadouer l’opinion nationale. Mais ce constat est plus vrai pour Mme Aïcha Bah et Mme Joséphine Guilao. Quant à Mme Makalé Traoré, elle semble être parfaitement consciente du rôle que les putschistes lui font jouer. Et apparemment, elle y est très engagée. On peut même la soupçonner de se servir de cette fonction qui lui confère une certaine proximité avec la junte,pour régler des comptes à ses anciens camarades dirigeants de partis politiques. En fin de compte, les facilitatrices mettent tout le monde dans un embarras. Leur démarche met fin à une idée reçue.

En effet, dans l’opinion publique, les femmes sont perçues comme des actrices de paix, de dialogue et de consensus, celles qui peuvent obtenir un accord là où les hommes échouent. Mais en se mettant au service d’un camp, les facilitatrices ont compromis leur crédibilité et confirmé les préjugés que certains citoyens avaient quant à la sincérité du choix porté sur elles. Qui a dit que la Guinée est le pays des rendez-vous manqués et des espoirs perdus ?

SEKOU KOUNDOUNO

RESPONSABLE DES STRATÉGIES ET PLANIFICATION DU FNDC

MEMBRE DU RÉSEAU AFRIKKI