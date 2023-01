Lors de son séjour à l’Institut supérieur des mines et de Géologie de Boké,Dre Diaka Sidibé, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, a été honorée. C’est ce qu’elle a fait savoir sur sa page Facebook :

« [𝗗𝗼𝗰𝘁𝗼𝗿𝗮𝘁 𝗛𝗼𝗻𝗼𝗿𝗶𝘀 𝗖𝗮𝘂𝘀𝗮- 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁 𝗦𝘂𝗽é𝗿𝗶𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗲𝘀 𝗠𝗶𝗻𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗚é𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝗕𝗼𝗸é-𝗠𝗘𝗦𝗥𝗦𝗜]

𝘿𝙚 𝙡’é𝙢𝙤𝙩𝙞𝙤𝙣 à 𝙡𝙖 𝙧𝙚𝙘𝙤𝙣𝙣𝙖𝙞𝙨𝙨𝙖𝙣𝙘𝙚, 𝙪𝙣𝙚 𝙣𝙤𝙪𝙫𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙙𝙞𝙨𝙩𝙞𝙣𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙝𝙤𝙣𝙤𝙧𝙞𝙛𝙞𝙦𝙪𝙚

C’est dans un sentiment de joie et avec beaucoup d’émotions que j’ai reçu ce vendredi 20, une nouvelle distinction décernée par l’ISMGB, le titre de 𝐃𝐎𝐂𝐓𝐄𝐔𝐑 𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑𝐈𝐒.

À travers ce titre honorifique, je reçois la reconnaissance de toute la communauté universitaire de l’ISMG de Boké pour mes réalisations et ma contribution au rayonnement de l’institut. C’est la plus prestigieuse distinction décernée par une université à une personnalité éminente.

Toute ma 𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝘁𝘂𝗱𝗲 et ma 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗼𝗻𝗱𝗲 reconnaissance

à 𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗹𝗹𝗲 é𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗜𝗦𝗠𝗚𝗕 pour ce témoignage qui me touche à plus d’un titre.

𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 à 𝘁𝗼𝘂𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗮𝘂𝘁é 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗕𝗼𝗸é. »