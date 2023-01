C’est avec une profonde consternation doublée d’une affliction indescriptible que la Direction Générale de l’Office Guinéen de Publicité porte à la connaissance de son Conseil d’Administration, des autorités guinéennes, de ses partenaires et de l’ensemble de son personnel, le rappel à Dieu, ce samedi 21 janvier 2023, de Madame Diawara Marguérite Kamano, l’émérite Cheffe de Service Logistique de l’OGP, en donnant la vie à un bébé qui, heureusement, se porte bien.

En attendant de connaître le programme des obsèques de Madame Diawara que le Directeur Général de l’OGP, Mandian SIDIBE, nommait affectueusement « Maman », laisse un vide incommensurable, impossible à combler, en raison des qualités professionnelles et sociales très exceptionnelles de notre illustre disparue.

Madame Diawara, la famille OGP que vous avez servie avec engagement, abnégation, détermination, dextérité et discrétion vous restera éternellement redevable, en ce sens que vos œuvres salvatrices au sein de cette société étatique vous immortalisent à jamais.

En ces circonstances particulièrement douloureuses, la Direction Générale de l’OGP présente ses condoléances les plus émues à la Nation Guinéenne et aux familles éplorées, tout en implorant Dieu, le Clément et le Miséricordieux, d’accueillir l’âme de notre brave et dynamique collaboratrice dans Son Paradis Éternel. Amen!

Le Directeur Général

Mandian SIDIBE