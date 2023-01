La Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI) est arrivée en Arabie Saoudite ce dimanche, 22 janvier 2023. Cette visite de travail dans le plus grand pays du Moyen-Orient vise à signer une convention cadre de coopération entre le MESRSI et le Ministère Saoudien de l’Education.

Dre Diaka Sidibé a été reçue tout d’abord à l’Ambassade de Guinée en Arabie-Saoudite en présence des étudiants qui ont saisi l’occasion, à travers le président des étudiants de Riyad et la représentante des étudiantes de l’université Princesse Noura qui a la particularité de recevoir que des filles et des femmes, pour soulever leurs préoccupations.

Madame la Ministre a rassuré les étudiants, de la volonté politique du Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées ainsi que l’ensemble du Gouvernement à traduire en acte concret, la refondation de notre système éducatif en général, l’enseignement supérieur en particulier en vue d’inscrire le sous secteur sur le chemin de l’excellence.

𝐋𝐞 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬/𝐌𝐄𝐒𝐑𝐒𝐈