๐Ÿ”ด ๐‚๐Ž๐Œ๐Œ๐”๐๐ˆ๐๐”ร‰ ๐‚๐Ž๐๐‰๐Ž๐ˆ๐๐“ ๐ƒ๐” ๐Œ๐„๐’๐‘๐’๐ˆ ๐„๐“ ๐ƒ๐” ๐Œ๐๐„๐Œ

Les Ministรจre de lโ€™Enseignement Supรฉrieur, de la Recherche Scientifique et de lโ€™innovation (MESRSI) et le Ministรจre de la Pรชche et de lโ€™Economie Maritime (MPEM) ๐จ๐ง๐ญ ๐ฅ๐ž ๐ซ๐ž๐ ๐ซ๐ž๐ญ ๐โ€™๐š๐ง๐ง๐จ๐ง๐œ๐ž๐ซ ๐ฅ๐ž ๐รฉ๐œรจ๐ฌ ๐๐ž ๐ƒ๐ซ ๐‹๐€๐Œ๐€๐‘๐€๐๐€ ๐‡๐€๐–๐€ ๐ƒ๐ˆ๐€๐‹๐‹๐Ž, ๐„๐ง๐ฌ๐ž๐ข๐ ๐ง๐š๐ง๐ญ ๐‚๐ก๐ž๐ซ๐œ๐ก๐ž๐ฎ๐ซ ร ๐ฅโ€™๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐ข๐ญ๐ฎ๐ญ ๐’๐ฎ๐ฉรฉ๐ซ๐ข๐ž๐ฎ๐ซ ๐๐ž๐ฌ ๐’๐œ๐ข๐ž๐ง๐œ๐ž๐ฌ ๐ž๐ญ ๐Œรฉ๐๐ž๐œ๐ข๐ง๐ž ๐•รฉ๐ญรฉ๐ซ๐ข๐ง๐š๐ข๐ซ๐ž (๐ˆ๐’๐’๐Œ๐•) ๐๐ž ๐ƒ๐š๐ฅ๐š๐›๐š, ๐œ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ ๐ฃ๐š๐ง๐ฏ๐ข๐ž๐ซ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘ ร ๐ฅโ€™๐กรด๐ฉ๐ข๐ญ๐š๐ฅ ๐ˆ๐ ๐ง๐š๐œ๐ž ๐ƒ๐ž๐ž๐ง.

Aprรจs de brillantes รฉtudes universitaires ร lโ€™ISAV-VGE de Faranah et ร lโ€™ISSMV de Dalaba de 2001 ร 2006, il intรจgre lโ€™effectif du personnel de lโ€™ISSMV en 2009 comme enseignant-chercheur chargรฉ des cours dโ€™anatomie pathologique.

Bรฉnรฉficiant de la confiance des autoritรฉs de lโ€™Institut et du MESRSI, il sera nommรฉ, Chef de Dรฉpartement Adjoint Pรชche et Aquaculture en 2016. Poste quโ€™il occupait jusquโ€™ร ce jour.

๐ ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ž๐ฎ๐ซ ๐ซ๐ž๐ฅ๐š๐ข๐ฌ ๐๐ž ๐ฅ’๐€๐๐€๐†, ๐๐š๐ง๐ฌ ๐ฅ๐ž ๐œ๐š๐๐ซ๐ž ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐‚๐จ๐ง๐ฏ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ญ๐ซ๐ข๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ข๐ญ๐ž ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญรจ๐ซ๐ž๐ฌ ๐„๐ง๐ฌ๐ž๐ข๐ ๐ง๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐’๐ฎ๐ฉรฉ๐ซ๐ข๐ž๐ฎ๐ซ-๐€๐ ๐ซ๐ข๐œ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž-๐๐ž๐œ๐ก๐ž, ๐ƒ๐ซ ๐‹๐š๐ฆ๐š๐ซ๐š๐ง๐š ๐‡๐š๐ฐ๐š ๐ƒ๐ˆ๐€๐‹๐‹๐Ž ๐ž๐ฌ๐ญ ๐รฉ๐œรฉ๐รฉ ๐ฌ๐ฎ๐ข๐ญ๐ž ร ๐ฎ๐ง๐ž ๐œ๐ซ๐ข๐ฌ๐ž ๐ก๐ฒ๐ฉ๐ž๐ซ๐ญ๐ž๐ง๐ฌ๐ข๐ฏ๐ž ๐ฌ๐ฎ๐ซ๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž ๐ฉ๐ž๐ง๐๐š๐ง๐ญ ๐ฅ๐š ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž๐ฌ ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ž๐ฎ๐ซ๐ฌ ๐ซ๐ž๐ฅ๐š๐ข๐ฌ ๐๐ž ๐ฅ’๐ž๐ง๐ฌ๐ž๐ข๐ ๐ง๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ฉ๐ซ๐จ๐Ÿ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ง๐ž๐ฅ ๐๐ž ๐ฅ’๐„๐๐€๐„ ๐๐ž ๐Œ๐š๐œ๐ž๐ง๐ญ๐š ๐ž๐ง ๐š๐ช๐ฎ๐š๐œ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž.

๐‘รฉ๐œ๐ž๐ฆ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ, ๐Œ๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐ž๐ฎ๐ซ ๐‹๐š๐ฆ๐š๐ซ๐š๐ง๐š ๐‡๐š๐ฐ๐š ๐ƒ๐ˆ๐€๐‹๐‹๐Ž รฉ๐ญ๐š๐ข๐ญ ๐›รฉ๐งรฉ๐Ÿ๐ข๐œ๐ข๐š๐ข๐ซ๐ž ๐โ€™๐ฎ๐ง๐ž ๐›๐จ๐ฎ๐ซ๐ฌ๐ž ๐ž๐ง ๐Œ๐š๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ ๐Ÿ๐ข๐ง๐š๐ง๐œรฉ๐ž ๐ฉ๐š๐ซ ๐ฅ๐ž ๐๐ซ๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฆ๐ฆ๐ž ๐๐ž ๐›๐จ๐ฎ๐ซ๐ฌ๐ž๐ฌ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐ŸŽ ๐๐ก.๐ƒ ๐ž๐ญ ๐Ÿ“๐ŸŽ๐ŸŽ๐ŸŽ ๐ฆ๐š๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ๐ฌ ๐๐ฎ ๐Œ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญรจ๐ซ๐ž ๐๐ž ๐ฅโ€™๐„๐ง๐ฌ๐ž๐ข๐ ๐ง๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐’๐ฎ๐ฉรฉ๐ซ๐ข๐ž๐ฎ๐ซ ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐‘๐ž๐œ๐ก๐ž๐ซ๐œ๐ก๐ž ๐’๐œ๐ข๐ž๐ง๐ญ๐ข๐Ÿ๐ข๐ช๐ฎ๐ž ๐ž๐ญ ๐๐ž ๐ฅโ€™๐ˆ๐ง๐ง๐จ๐ฏ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง.

๐„๐ง ๐œ๐ž๐ญ๐ญ๐ž ๐๐จ๐ฎ๐ฅ๐จ๐ฎ๐ซ๐ž๐ฎ๐ฌ๐ž ๐œ๐ข๐ซ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐œ๐ž, ๐Œ๐š๐๐š๐ฆ๐ž ๐ฅ๐š ๐Œ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž ๐๐ž ๐ฅโ€™๐„๐ง๐ฌ๐ž๐ข๐ ๐ง๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐’๐ฎ๐ฉรฉ๐ซ๐ข๐ž๐ฎ๐ซ, ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐‘๐ž๐œ๐ก๐ž๐ซ๐œ๐ก๐ž ๐’๐œ๐ข๐ž๐ง๐ญ๐ข๐Ÿ๐ข๐ช๐ฎ๐ž ๐ž๐ญ ๐๐ž ๐ฅโ€™๐ข๐ง๐ง๐จ๐ฏ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ž๐ญ ๐ฌ๐จ๐ง ๐ก๐จ๐ฆ๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ฎ๐ž ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐รช๐œ๐ก๐ž ๐ž๐ญ ๐๐ž ๐ฅโ€™๐„๐œ๐จ๐ง๐จ๐ฆ๐ข๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ข๐ญ๐ข๐ฆ๐ž ๐ฌโ€™๐š๐ฌ๐ฌ๐จ๐œ๐ข๐ž๐ง๐ญ ร ๐ฅ๐š ๐๐จ๐ฎ๐ฅ๐ž๐ฎ๐ซ ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐Ÿ๐š๐ฆ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ž รฉ๐ฉ๐ฅ๐จ๐ซรฉ๐ž ๐ž๐ญ ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐œ๐จ๐ฆ๐ฆ๐ฎ๐ง๐š๐ฎ๐ญรฉ ๐ฎ๐ง๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ๐ข๐ญ๐š๐ข๐ซ๐ž ๐๐ž ๐ƒ๐š๐ฅ๐š๐›๐š ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ข๐œ๐ฎ๐ฅ๐ขรจ๐ซ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ รฉ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฎ๐ฏรฉe ๐ฉ๐š๐ซ ๐œ๐ž๐ญ๐ญ๐ž ๐ฉ๐ž๐ซ๐ญ๐ž ๐ž๐ญ ๐ฉ๐ซ๐ข๐ž๐ง๐ญ ๐ฉ๐จ๐ฎ๐ซ ๐ฅ๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ฌ ๐๐ž ๐ฅโ€™รข๐ฆ๐ž ๐๐ฎ dรฉ๐Ÿ๐ฎ๐ง๐ญ.

Monsieur Lamarana Hawa DIALLO est nรฉ ร Forรฉcariah en 1981. Il รฉtait mariรฉ et pรจre de trois (3) enfants dont deux (2) filles.

๐ ๐š๐ข๐ญ ๐šฬ€ ๐‚๐จ๐ง๐š๐ค๐ซ๐ฒ ๐ฅ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ ๐ฃ๐š๐ง๐ฏ๐ข๐ž๐ซ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘

๐Œ๐„๐’๐‘๐’๐ˆ/๐Œ๐๐„๐Œ