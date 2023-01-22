🔴 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐐𝐔É 𝐂𝐎𝐍𝐉𝐎𝐈𝐍𝐓 𝐃𝐔 𝐌𝐄𝐒𝐑𝐒𝐈 𝐄𝐓 𝐃𝐔 𝐌𝐏𝐄𝐌
Les Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’innovation (MESRSI) et le Ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime (MPEM) 𝐨𝐧𝐭 𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐫𝐞𝐭 𝐝’𝐚𝐧𝐧𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐝é𝐜è𝐬 𝐝𝐞 𝐃𝐫 𝐋𝐀𝐌𝐀𝐑𝐀𝐍𝐀 𝐇𝐀𝐖𝐀 𝐃𝐈𝐀𝐋𝐋𝐎, 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐢𝐠𝐧𝐚𝐧𝐭 𝐂𝐡𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞𝐮𝐫 à 𝐥’𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭 𝐒𝐮𝐩é𝐫𝐢𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐌é𝐝𝐞𝐜𝐢𝐧𝐞 𝐕é𝐭é𝐫𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞 (𝐈𝐒𝐒𝐌𝐕) 𝐝𝐞 𝐃𝐚𝐥𝐚𝐛𝐚, 𝐜𝐞 𝟐𝟏 𝐣𝐚𝐧𝐯𝐢𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟑 à 𝐥’𝐡ô𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐈𝐠𝐧𝐚𝐜𝐞 𝐃𝐞𝐞𝐧.
Après de brillantes études universitaires à l’ISAV-VGE de Faranah et à l’ISSMV de Dalaba de 2001 à 2006, il intègre l’effectif du personnel de l’ISSMV en 2009 comme enseignant-chercheur chargé des cours d’anatomie pathologique.
Bénéficiant de la confiance des autorités de l’Institut et du MESRSI, il sera nommé, Chef de Département Adjoint Pêche et Aquaculture en 2016. Poste qu’il occupait jusqu’à ce jour.
𝐅𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐥’𝐀𝐍𝐀𝐆, 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐢𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐭𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭è𝐫𝐞𝐬 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐢𝐠𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐒𝐮𝐩é𝐫𝐢𝐞𝐮𝐫-𝐀𝐠𝐫𝐢𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞-𝐏𝐞𝐜𝐡𝐞, 𝐃𝐫 𝐋𝐚𝐦𝐚𝐫𝐚𝐧𝐚 𝐇𝐚𝐰𝐚 𝐃𝐈𝐀𝐋𝐋𝐎 𝐞𝐬𝐭 𝐝é𝐜é𝐝é 𝐬𝐮𝐢𝐭𝐞 à 𝐮𝐧𝐞 𝐜𝐫𝐢𝐬𝐞 𝐡𝐲𝐩𝐞𝐫𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐬𝐮𝐫𝐯𝐞𝐧𝐮𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐝𝐚𝐧𝐭 𝐥𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐬𝐞𝐢𝐠𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐥’𝐄𝐍𝐀𝐄 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐞𝐧 𝐚𝐪𝐮𝐚𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞.
𝐑é𝐜𝐞𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭, 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐢𝐞𝐮𝐫 𝐋𝐚𝐦𝐚𝐫𝐚𝐧𝐚 𝐇𝐚𝐰𝐚 𝐃𝐈𝐀𝐋𝐋𝐎 é𝐭𝐚𝐢𝐭 𝐛é𝐧é𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐝’𝐮𝐧𝐞 𝐛𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞 𝐞𝐧 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜é𝐞 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐞 𝐝𝐞 𝐛𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐬 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐏𝐡.𝐃 𝐞𝐭 𝟓𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬 𝐝𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭è𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐄𝐧𝐬𝐞𝐢𝐠𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐒𝐮𝐩é𝐫𝐢𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐜𝐡𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧.
𝐄𝐧 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐝𝐨𝐮𝐥𝐨𝐮𝐫𝐞𝐮𝐬𝐞 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞, 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐦𝐞 𝐥𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐄𝐧𝐬𝐞𝐢𝐠𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐒𝐮𝐩é𝐫𝐢𝐞𝐮𝐫, 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐜𝐡𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐬𝐨𝐧 𝐡𝐨𝐦𝐨𝐥𝐨𝐠𝐮𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏ê𝐜𝐡𝐞 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐄𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐬’𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭 à 𝐥𝐚 𝐝𝐨𝐮𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐥𝐞 é𝐩𝐥𝐨𝐫é𝐞 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐚𝐮𝐭é 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐃𝐚𝐥𝐚𝐛𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐮𝐥𝐢è𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 é𝐩𝐫𝐨𝐮𝐯ée 𝐩𝐚𝐫 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐞𝐭 𝐩𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐩𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥’â𝐦𝐞 𝐝𝐮 dé𝐟𝐮𝐧𝐭.
Monsieur Lamarana Hawa DIALLO est né à Forécariah en 1981. Il était marié et père de trois (3) enfants dont deux (2) filles.
𝐅𝐚𝐢𝐭 𝐚̀ 𝐂𝐨𝐧𝐚𝐤𝐫𝐲 𝐥𝐞 𝟐𝟐 𝐣𝐚𝐧𝐯𝐢𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟑
𝐌𝐄𝐒𝐑𝐒𝐈/𝐌𝐏𝐄𝐌
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