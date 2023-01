Le 05 septembre 2021 et les semaines qui ont suivi, le légionnaire Mamadi Doumbouya a passé tout son temps à brocarder les régimes précédents. Il dénonçait la violation des droits de l’homme, le déficit de la démocratie, la corruption, le détournement de deniers publics etc. Quel est le Guinéen qui n’avait pas cru qu’avec son arrivée par effraction à la tête du pays, il aurait fondamentalement changé les pratiques qu’il dénonçait.

𝗠𝗮𝗶𝘀 𝘀𝗲𝗶𝘇𝗲 𝗺𝗼𝗶𝘀 𝗮𝗽𝗿𝗲̀𝘀 𝗲𝘁 𝗮̀ 𝗹’é𝗽𝗿𝗲𝘂𝘃𝗲 𝗱𝘂 𝘁𝗲𝗺𝗽𝘀, 𝗹𝗲 𝗖𝗡𝗥𝗗 𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗶 𝗽𝗮𝗿 𝘀𝗲 𝗿𝗲́𝘃𝗲́𝗹𝗲𝗿 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗴𝘂𝗶𝗻é𝗲𝗻𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲 𝘂𝗻𝗲 𝘀𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲 𝗮𝗿𝗻𝗮𝗾𝘂𝗲. 𝗟𝗲𝘀 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 é𝗹é𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗿𝗼𝗶𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝗹’𝗛𝗼𝗺𝗺𝗲, 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗿𝗶𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗿𝗮𝘀𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗲𝘀𝗽𝗮𝗰𝗲 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗲𝘁 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲, 𝗹𝗲𝘀 𝗮𝗿𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗲𝘅𝘁𝗿𝗮𝗷𝘂𝗱𝗶𝗰𝗶𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀, 𝗹𝗲 𝗱𝗲́𝗻𝗶 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗲, 𝗹𝗲𝘀 𝗵𝗮𝗿𝗰è𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀, 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗿𝗿𝘂𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝘁 𝗹𝗲𝘀 𝗱é𝘁𝗼𝘂𝗿𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝗻𝗶𝗲𝗿𝘀 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰𝘀 𝘀𝗼𝗻𝘁 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗷𝗮𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗽𝗿é𝘀𝗲𝗻𝘁𝘀.

Lire aussi: https://www.levecu.com/arrestation-de-billo-bah-le-fndc-consterne-met-la-junte-militaire-en-garde/

𝗟𝗲 𝗿𝗲́𝗴𝗶𝗺𝗲 𝗱𝘂 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗻𝗲𝗹 𝗠𝗮𝗺𝗮𝗱𝗶 𝗗𝗼𝘂𝗺𝗯𝗼𝘂𝘆𝗮 𝗿𝗲𝗽𝗼𝘀𝗲 𝗲𝗻 𝗿𝗲́𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲́ 𝘀𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗰𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲́𝗹𝗶𝘀𝗺𝗲, 𝗹𝗲 𝗻é𝗽𝗼𝘁𝗶𝘀𝗺𝗲, 𝗹𝗲 𝗳𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶𝘁𝗶𝘀𝗺𝗲 𝗲𝘁 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝘀𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗽𝗼𝘂𝘃𝗼𝗶𝗿. 𝗟𝗲𝘀 𝗱𝗶𝗳𝗳é𝗿𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝘀 𝗱𝘂 𝗽𝗮𝘆𝘀 𝗯𝗿𝗮𝗱𝗲́𝘀 𝗮̀ 𝗱𝗲𝘀 𝗵𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀 𝗱’𝗮𝗳𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗶 𝗼𝗻𝘁 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲́ 𝗹𝗮 𝗚𝘂𝗶𝗻𝗲́𝗲 𝗲𝗻 𝘂𝗻𝗲 𝘃𝗮𝘀𝘁𝗲 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲́𝘁𝗲́ 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗼𝗻𝘁 𝗶𝗹𝘀 𝘀𝗼𝗻𝘁 𝗹𝗲𝘀 𝘀𝗲𝘂𝗹𝘀 𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗾𝘂𝗲𝘀 𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗰𝗮𝗱𝗿𝗲𝘀 𝘃𝗲́𝗿𝗲𝘂𝘅 𝗾𝘂𝗶 𝘀𝗼𝗻𝘁 𝗹𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗲𝘀. 𝗟’𝗮𝗰𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗮𝘂𝘅 𝗰𝗵𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲𝗿𝘀 𝗲𝘁 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝗹’𝗘́𝘁𝗮𝘁 𝘀𝗮𝗻𝘀 𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹 𝗱’𝗼𝗳𝗳𝗿𝗲 𝗲𝘀𝘁 𝗹’𝗶𝗹𝗹𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗳𝗮𝗶𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗺𝗮𝗶𝗻𝗺𝗶𝘀𝗲 𝗱’𝗵𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀 𝗱’𝗮𝗳𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 𝘃𝗼𝘆𝗼𝘂𝘀 𝘀𝘂𝗿 𝘁𝗼𝘂𝘁𝗲𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲𝘀 𝗱𝘂 𝗽𝗮𝘆𝘀. 𝗔𝘂𝗷𝗼𝘂𝗿𝗱’𝗵𝘂𝗶, 𝗹𝗲𝘀 𝗿𝗶𝗰𝗵𝗲𝘀𝘀𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗻𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗽𝗮𝘆𝘀 𝘀𝗼𝗻𝘁 𝗱𝗲𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲𝘀 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗲́𝘁𝗲́ 𝗲𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗲̀𝗴𝗿𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗽𝗮𝗶𝗻𝘀 𝗲𝘁 𝗰𝗼𝗾𝘂𝗶𝗻𝘀.

Dans la Guinée de Mamadi Doumbouya, les scandales de détournement de fonds, de marché gré à gré et de corruption se succèdent les uns aux autres. Car en fin de compte, ce qui compte plus que tout pour lui, c’est la conservation du pouvoir, le pouvoir personnel. Les ressources du pays sont destinées non pas à assurer le bien-être aux Guinéens mais à récompenser ceux qui l’aident, le soutiennent et l’encouragent dans la confiscation du pouvoir avec quelques actions de feu de paille.

𝗤𝘂𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗼𝗶𝘁 𝗹𝗮 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗶𝘁𝗲́ 𝗱’𝘂𝗻𝗲 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗿𝗼𝗶𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝗹’𝗛𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗱𝗲 𝗰𝗲𝘂𝘅 𝗾𝘂𝗶 𝘀𝗼𝗻𝘁 𝗼𝗽𝗽𝗼𝘀𝗲́𝘀 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗱𝘂𝗶𝘁𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗶𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗲𝘁 𝗮𝗿𝗿𝗼𝗴𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗽𝗲𝘂𝗽𝗹𝗲, 𝗠𝗮𝗺𝗮𝗱𝗶 𝗗𝗼𝘂𝗺𝗯𝗼𝘂𝘆𝗮 𝗲𝘀𝘁 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝗲́ 𝗮̀ 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲́𝗴𝗲𝗿 𝗲𝘁 𝗺𝗲̂𝗺𝗲 𝗮̀ 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘂𝘃𝗼𝗶𝗿 𝘀𝗼𝗻 𝗼𝘂 𝘀𝗲𝘀 𝗮𝘂𝘁𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗽𝗼𝘂𝗿𝘃𝘂 𝗾𝘂’𝗶𝗹 𝗽𝘂𝗶𝘀𝘀𝗲 𝗲𝗻 𝘁𝗶𝗿𝗲𝗿 𝘂𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝘁 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲.

Avec Mamadi Doumbouya, les anciens trafiquants de drogue de tous les pays ont trouvé un nouveau paradis en Guinée. Voilà la réalité qu’il faut rappeler aux courtisans de son système embryonnaire. Ceux qu’il accuse d’avoir été aux affaires et qui n’auraient rien fait pour le développement du pays ou qui seraient responsables de son retard n’ont jamais été présidents de la République de Guinée. Et d’ailleurs, d’autres personnes qui ont appartenu aux régimes précédents sont aujourd’hui les principaux collaborateurs de Mamadi Doumbouya.

Lire aussi: https://www.levecu.com/interieur-du-pays-le-fndc-remobilise-la-troupe-contre-la-junte-militaire/

𝗖’𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗼𝘂𝗿𝗾𝘂𝗼𝗶, 𝗹𝗲𝘀 𝗼𝗯𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗾𝘂𝗶 𝗱𝗶𝘀𝗲𝗻𝘁 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗼𝗻 𝗿𝗲́𝗴𝗶𝗺𝗲 𝗿𝗲𝗻𝗳𝗲𝗿𝗺𝗲 𝗲𝗻 𝗹𝘂𝗶 𝘁𝗼𝘂𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲́𝗳𝗮𝘂𝘁𝘀 𝗱𝗲𝘀 𝗿𝗲́𝗴𝗶𝗺𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗲́𝗰𝗲́𝗱𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗾𝘂’𝗶𝗹 𝗻𝗲 𝗰𝗲𝘀𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿𝗳𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲, 𝗻’𝗼𝗻𝘁 𝗽𝗮𝘀 𝘁𝗼𝗿𝘁. 𝗢𝗻 𝗻𝗲 𝗽𝗲𝘂𝘁 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲𝗿 𝗰𝗲 𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲𝗮𝘂 𝘀𝗼𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗱𝘂 𝗿𝗲́𝗴𝗶𝗺𝗲 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗺𝗮𝗱𝗶 𝗗𝗼𝘂𝗺𝗯𝗼𝘂𝘆𝗮 𝘀𝗮𝗻𝘀 𝗺𝗲𝘁𝘁𝗿𝗲 𝗹’𝗮𝗰𝗰𝗲𝗻𝘁 𝘀𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗳𝗶𝗰 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗱𝗿𝗼𝗴𝘂𝗲 𝗱𝗼𝗻𝘁 𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝘂𝘅 𝗮𝘂𝘁𝗲𝘂𝗿𝘀 𝘀𝗼𝗻𝘁 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗵𝗮𝘂𝘁𝗲𝘀 𝘀𝗽𝗵𝗲̀𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝗻 𝗮𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝘁 𝗾𝘂𝗶 𝗮 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗯𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗹𝗲 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗲 𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲́𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲́𝗻𝗼𝗻𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹𝗲.

𝗔𝘂𝗷𝗼𝘂𝗿𝗱’𝗵𝘂𝗶, 𝗹𝗲𝘀 𝗚𝘂𝗶𝗻𝗲́𝗲𝗻𝘀, 𝗮̀ 𝗹’𝗲𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗰𝗲𝘂𝘅 𝗱’𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗲𝘂𝘅 𝗾𝘂𝗶 𝘀𝗼𝗻𝘁 𝗹𝗲𝘀 𝗮𝗰𝘁𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲𝗹𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗱𝗲𝘀𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝘂𝘅 𝗲𝗻𝗳𝗲𝗿𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗚𝘂𝗶𝗻𝗲́𝗲, 𝗿𝗲𝗴𝗿𝗲𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁 𝗮𝗺𝗲̀𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗹𝗲 𝗷𝗼𝘂𝗿 𝗼𝘂̀ 𝗶𝗹𝘀 𝗼𝗻𝘁 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀 𝗹𝗲 𝗽é𝗰𝗵é 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿 𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗰𝗵𝗼𝗶𝘅 𝘀𝘂𝗿 𝘂𝗻 𝗱𝗶𝗰𝘁𝗮𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗲𝗻 𝗽𝘂𝗶𝘀𝘀𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗶𝗿𝗶𝗴𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝘆𝘀 𝗽𝗲𝗻𝗱𝗮𝗻𝘁 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗽𝗲́𝗿𝗶𝗼𝗱𝗲 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝗮𝗻𝘀 𝗳𝗶𝗻.

𝗦𝗘𝗞𝗢𝗨 𝗞𝗢𝗨𝗡𝗗𝗢𝗨𝗡𝗢

𝗥𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗱𝗲𝘀 S𝘁𝗿𝗮𝘁é𝗴𝗶𝗲𝘀 𝗲𝘁 P𝗹𝗮𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗙𝗡𝗗𝗖