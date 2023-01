Depuis la prise du pouvoir par la junte militaire, le Front national pour la Défense de la Constitution s’est mise sur pieds pour « recadrer » la transition.

Après un moment d’inactivité, ce Front est allé à l’intérieur du pays pour remotiver la troupe contre la junte.

« Dans l’après-midi de ce vendredi 13 janvier 2023,le responsable des antennes et de la mobilisation du FNDC était dans la préfecture de Dubreka pour la suite de supervision des actions de remobilisation des sections et cellules de veilles citoyennes du mouvement« , peut-on lire sur sa page Facebook officielle, avant de poursuivre : « Mamadou Billo Bah et son équipe ont été agréablement surpris du travail des équipes sur le terrain et le niveau de compréhension des dérives des putschistes au pouvoir. »

Contre le pouvoir militaire et pour le retour à l’ordre constitutionnel, les responsables de ce Front annonce des actions fortes:

« Le responsable des antennes et de la mobilisation a exhorté les militants pro-démocratie à se mettre en rapport également avec les autres entités sociopolitiques évoluant sur le terrain, afin de meilleurs coordination des actions fortes qui seront mises en œuvre dans les prochaines jours. Des actions qui seront essentiellement autour de la restauration de la démocratie et de l’état de droit dans notre pays avec le retour à l’ordre constitutionnel« .