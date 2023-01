Le Président de la Transition, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, a effectué une visite inopinée ce lundi 16 janvier 2023 au Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique pour toucher du doigt les réalités dudit département.

Le département de la Santé et de l’Hygiène Publique a été visé par le Chef de l’État dans le cadre des visites périodiques effectuées dans les différents départements ministériels, en vue d’échanger directement avec les cadres des services publics.

Le Président de la Transition, au’delà de la simple visite, a tenu à s’adresser aux responsables en charge de la Santé et de l’hygiène Publique en leur prodiguant d’utiles conseils par rapport à la mission qui est la leur et qui consiste à répondre aux attentes des populations guinéennes en leur offrant un meilleur cadre de vie sur le plan sanitaire et hygiénique.

Mettant cette occasion à profit, le Ministre de la Santé et de l’hygiène publique, Dr. Mamadou Pèthè DIALLO, a rassuré le Chef de l’État, au nom de l’ensemble de ses collaborateurs, sur leur ferme engagement de tenir la feuille de route assignée au département, ainsi que le respect des directives et missions confiées à son ministère.

𝗗𝗖𝗜 – 𝗣𝗥𝗚