Le ministre du Travail et la Fonction publique a constaté une baisse importante et inquiétante des hiérarchies B2, B1 et C dans l’administration guinéenne. Cette baisse, selon le ministre, est due aux vagues de départs qu’effectuent des fonctionnaires pour aller suivre des formations dans l’objectif de se reclasser. Face à cette situation, M. Julien alerte l’administration décentralisée et déconcentrée qui occasionnerait cela et prend des dispositions.