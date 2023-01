C’est un véritable coup dur que vient de subir Lil Sacko! Nous venons de l’apprendre, l’artiste a été victime de vol. La vitre de la voiture du concepteur du tube « Zapata » a été brisée et une somme colossale emportée. C’est lui-même qui a fait l’annonce sur sa page Facebook :

« Le phénomène de banditisme est devenu récurent dans le pays, hello la famille, je viens d’être victime de vol, le malfrat a cassé le vitre de m voiture et a pris un sac contenant plus de 200 millions de franc Guinéen. Dommage. »

Avec l’insécurité récurrente à Conakry, beaucoup de personnes s’interrogent pourquoi a-t-il mis un tel montant dans la voiture.