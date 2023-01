je n’ai jamais été consulté pour l’élaboration de ce maillot qui emprunte les éléments fondamentaux et identitaires de ma création.🛑

Le 3 juillet dernier, j’ai posté une proposition de maillot en 3D pour le HAFIA FC avec deux déclinaisons en blanc et en vert.

La principale innovation de ce maillot était l’ajout des dates des années de gloire du club sous forme de frise chronologique agrémentée d’une étoile.

Des lignes grises et vertes ont été rajoutées à cet ensemble pour constituer les séparations ainsi que des manches adaptées à l’ensemble du design.

Suite à cette publication, le président du club, Monsieur Kerfalla Camara KPC – Officiel m’a félicité en grande pompe et a promis que nous travaillerions ensemble.

A cet égard, j’étais en contact avec l’un de ses collaborateurs qui n’a plus répondu aux messages. Il a d’ailleurs activé les messages éphémères.

Ainsi, après ces nombreux échanges, le Hafia fc n’a donné aucune suite quant à l’utilisation du design.

C’est donc avec grande surprise que j’ai découvert le nouveau maillot du HAFIA FC qui reproduit les idées principales de mon œuvre sans que je n’ai jamais été consulté.

En l’espèce, le nouveau maillot du HAFIA FC a reproduit l’idée principale de ma maquette à savoir la frise chronologique de leurs années de gloire en modifiant simplement la disposition.

Si sur mon œuvre la frise était au centre du t-shirt avec une étoile au-dessus, sur le nouveau maillot du HAFIA FC, une partie de la frise est au centre du t-shirt avec trois étoiles au-dessus et le reste de la frise est placé sur les côtés afin de laisser paraître le sponsor.

Quant aux lignes grises et vertes qui servent de séparation sur ma maquette, elles ont été intégralement reproduites. Il en est de même des manches.

Je souligne une fois encore que je n’ai jamais été consulté pour l’élaboration de ce maillot qui emprunte les éléments fondamentaux et identitaires de ma création.

Avant cette usurpation, j’avais été contacté en privé par M. KPc, qui m’avait félicité et avait promis que nous travaillerions ensemble à son retour après avoir lui-même pris connaissance de mon travail. Dans ce cadre, j’étais en contact avec un membre de son entourage qui a arrêté toute interaction depuis plusieurs semaines.

Je déplore le manque de respect affiché pour mon travail, pour mes droits, ma personne et mon temps ainsi qu’un manque cruel de correctitude.

En agissant ainsi, le HAFIA FC a plagié mon travail.

Vous ne m’avez pas respecté, vous n’avez pas respecté mon travail et mon temps, vous n’avez pas honoré la confiance que je vous accordais.

Je vous dis Merci 🙌🏾