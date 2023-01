« J’ai participé avec beaucoup d’intérêt à la conférence sur la prospérité de l’Afrique qui s’est tenue du 26 au 28 janvier à Accra, à l’initiative de SEM Nana Akufo Addo, Président du Ghana, et du Secrétariat général de la Zone de libre échange continentale africaine (ZLECAF).

Après un bref séjour au Libéria où il a organisé un meeting avec les militants et sympathisants basés de ce côté, Cellou Dalein Diallo, président de l’Union des Forces démocratiques de Guinée-UFDG s’est rendu au Ghana. Là, l’opposant a pris part à la conférence sur la prospérité de l’Afrique, organisée par le président du Ghana.

La conférence qui a regroupé plus d’une centaine de chefs d’entreprise, des hommes politiques, des diplomates et des dizaines d’experts, avait pour thème « La ZLECAF: De l’ambition à l’action : promouvoir la prospérité à travers le commerce continental ».

La rencontre a été présidée par le Président Nana Akufo Addo qui avait à ses côtés l’ancien Président du Niger, Mahamadou Issouffou, champion de la ZLECAF, et le Secrétaire Général de la ZLECAF, Wamkele Mene.

Il a été question, au cours de la conférence, des opportunités que la ZLECAF offrira à l’Afrique en termes de prospérité lorsqu’elle sera effective, et, surtout, des contraintes à lever pour qu’elle le soit très rapidement .

La modernisation des infrastructures, notamment de Transport et des télécoms, l’augmentation de l’offre énergétique, de la production agricole, l’industrialisation, la formation professionnelle, la digitalisation, l’harmonisation des législations nationales et la libre circulation des personnes, ont été les principaux défis à relever pour rendre le commerce intra-africain prospère, et la ZLECAF, une source effective de création de richesses pour l’Afrique.