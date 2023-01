Mesdames les Ministres de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, et de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables ont procédé ce samedi, 28 février 2023 au lancement du Programme de Bourse HDS de Winrock International.

Le Programme de Bourse HDS est le fruit de la collaboration entre la Guinée et les États Unis d’une part, et l’USAID et Winrock International et l’ISAV de Faranah d’autre part. Cette coopération se matérialise aujourd’hui par l’octroi des bourses aux filles/ femmes du RIEAIG pour la formation au Master de la 11ème promotion en Agriculture Durable et Gestion des Ressources en Eau.

Après les différents discours protocolaires de bienvenue et de remerciement, Madame la Ministre de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables, Aicha Nanette Conté a dans son discours félicité les partenaires et les autorités universitaires et récipiendaires pour tous les efforts consentis, et invité d’autres filles à s’en inspirer pour d’autres distinctions.

Pour sa part, Dre Diaka SIDIBÉ a dans son intervention adressé ses vifs remerciements à l’ONG Winrock International, l’USAID et le contribuable américain pour l’appui dont le secteur éducatif guinéen en bénéficie. Pour terminer, Madame la Ministre a invité les récipiendaires à plus de courage dans la poursuite de leur carrière professionnelle avant de procéder à la remise officielle des diplômes aux récipiendaires du Master de la 11ème promotion qui porte désormais le nom du Ministre du Budget Dr Lancinet Condé.

𝐋𝐞 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬/𝐌𝐄𝐒𝐑𝐒𝐈