Président Bissau guinéenne, son Excellence Umaro Sissoco Embaló, Président de la Conférence des Chefs d’Etats et du gouvernement de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a reçu ce 26 décembre 2022 à Bissau une délégation guinéenne d’acteurs de la société civile et des partis politiques n’ayant pas pris part au prétendu dialogue inter-guinéen qui a été clôturé récemment à Conakry.

Cette rencontre de haut niveau qui a été organisée à l’initiative de son Excellence Umaro Sissoco Embaló qui entreprend une série de consultations à l’effet de mieux prendre la mesure des divergences qui existent entre ces entités et les autorités guinéennes dans le but de préparer le dialogue inclusif décidé par la conférence des chefs d’état et de gouvernement de la CEDEAO lors de son sommet du 04 décembre dernier à Abuja au Nigeria.