Les fidèles chrétiens de Guinée à l’instar de leurs correligionnaires du monde entier, célèbrent la Nativité.

L’opposant Cellou Dalein Diallo, a adressé un message aux fidèles chrétiens de la Guinée : « Je souhaite de joyeuses fêtes de Noël à tous nos frères et sœurs chrétiens de Guinée et m’associe à leurs prières pour la consolidation de l’unité nationale et la préservation de la paix dans notre pays. » écrit-il sur sa page Facebook.

Il a souhaité que cette célébration puisse être une opportunité pour raffermir l’amour : « Puisse l’esprit de Noël renforcer dans nos cœurs l’amour du prochain et la générosité pour faire perdurer, au-delà de cette période festive, notre solidarité à l’égard de nos compatriotes en difficulté », dit-il.