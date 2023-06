Conakry – levecu.com 25: M. Azali Assoumani, président de la Fédération des Comores et président tournant de l’Union africaine, a reçu un accueil chaleureux après son arrivée à Conakry la veille. Le samedi 24 juin 2023, le Colonel Mamadi Dubuya, Président de Transition, Chef de l’Etat et Commandant Suprême des Armées, a donné sa dernière interview au Palais Mohammed V.

Parmi les participants à la réunion finale figuraient le Premier ministre et chef du gouvernement, le Dr Bernard Gumu, le secrétaire général de la présidence, le chef d’état-major général Amara Kamara, le ministre des Affaires étrangères Jiba Diakite, le Dr Mori Sundar Kouyat, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation. Maury Conte, chef d’état-major général des forces armées, le général Ibrahima Sori Bangura et le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Bala Samoura.

Le Premier Ministre et Chef du Gouvernement Dr. Bernard Gumou a eu l’honneur de prendre connaissance du rapport de la réunion technique et d’information tenue par Son Excellence Azali Assoumani avec la délégation comorienne lors de ses travaux en Guinée. il met l’accent sur la chaleur

Toutes nos félicitations

Ainsi que les voeux de succès du Colonel Mamadi Doumbouya, Président de Transition et Chef de l’Etat, suite à son élection distinguée à la présidence de l’Union Africaine (UA).

Le ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens de l’extérieur, Dr. Maurisanda Kouyat, a donné lecture d’un communiqué conjoint approuvant le séjour de 24 heures de Son Excellence Azali Assoumani en Guinée.

Pour l’essentiel, les deux chefs d’Etat se sont félicités des bonnes relations d’amitié et de coopération entre Conakry et Moroni. Les deux parties se sont engagées à donner un nouvel élan aux relations bilatérales dans le cadre de la coopération bilatérale. Son Excellence Azali Assoumani a également salué le comportement inclusif du processus de transition marqué par une vision de reconstruction et a soutenu les aspirations légitimes du peuple guinéen à se développer et à s’élever telles qu’exprimées par le Président de transition, le Colonel Mamadi Doumbouya.

En retour, le colonel Mamadi Doumbouya, commandant suprême des forces armées, a remercié le ministre de la Défense des Comores et l’Union africaine pour leur engagement et leur soutien à la stabilité et au développement de la Guinée. Il a souligné l’importance de la solidarité africaine pour relever les défis auxquels le continent est confronté, notamment en termes de sécurité, de développement économique et de lutte contre le changement climatique.

Le Président en exercice de l’Union africaine, Son Excellence Azali Assoumani, s’est engagé à soutenir pleinement le succès du processus de transition en Guinée, qui est conforme aux aspirations légitimes du peuple souverain de Guinée.