Jean-Baptiste Jocamey HABA, avocat au Barreau de Guinée et membre du Conseil de Moussa Dadis Camara est à la Cour africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

C’est lui-même qui a fait cette annonce sur sa page Facebook: « Désormais avocat inscrit sur la liste des avocats près la cour africaine des droits de l’homme et des peuples, basée à Arusha en Tanzanie 🇹🇿. Merci au Barreau de Guinée. Dieu soit loué ! », écrit-il.

Me HABA est diplômé en droit minier et des hydrocarbures de l’Institut Québécois des Affaires Internationales et avocat au Barreau de Guinée.