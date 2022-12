Le Chef de l’État, Colonel Mamadi Doumbouya, a honoré de sa présence ce mardi 27 décembre 2022, la cérémonie inaugurale du port moderne de kaporo. Après plusieurs décennies de prières, de sacrifices et d’attentes, les populations avoisinantes et les pêcheurs artisanaux peuvent désormais se frotter les mains.

Longtemps réservé et exclusivement consacré aux anciennes pratiques maritimes, le port de kaporo peinait à répondre aux attentes des intervenants dans le secteur de la pêche. Son projet de modernisation est le fruit d’une politique réfléchie et mise en œuvre par les autorités de la Transition à travers le ministère de la Pêche et de l’Economie maritime et un appui financier du Japon à hauteur de 116 milliards de francs guinéens. Ce qui dénote de l’excellence des relations de coopération entre la Guinée et le Japon.

Cette réalisation qui donne un nouveau visage et une dynamique renforcée au port, a porté essentiellement sur la construction des bureaux administratifs, d’une salle de conservation de poissons frais, une autre de congelés, un kiosque de vente d’intrants de pêche, des bornes fontaines, un dépôt d’ordures, des hangars de fumage, des toilettes publiques et un poste de garde.

Grâce au pragmatisme et à l’esprit de renouveau des nouvelles autorités, le plus vieux port artisanal du pays connaît une autre image et se tient désormais prêt à faire face aux problèmes de sécurité alimentaire dans le secteur, la création d’emplois, l’amélioration des conditions de vie des populations et la lutte contre la pauvreté.

Après une brève allocation de Alpha Oumar SACKO, maire de la Commune de Ratoma, qui a souhaité la bienvenue et remercié le Chef de L’État pour son implication dans la réalisation des actions concrètes impactant qualitativement le niveau de vie des populations, l’honneur est revenu à madame la ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Mme Charlotte DAFFÉ, de faire un état des lieux de la pêche artisanale qui est confrontée à de sérieux problèmes infrastructurels et d’adaptabilité aux nouvelles conditions de travail. Sur près de 234 points de débarquement sur toute l’étendue du territoire, seule une dizaine est aménagée et répond aux conditions requises pour la pêche et la conservation de poissons, a expliqué Mme la ministre.

Pour atteindre les objectifs assignés et relever le défi, les gestionnaires du port moderne de kaporo bénéficieront d’une série de formation et l’essentiel des fonds générés serviront à aménager d’autres ports maritimes, a précisé Mme Charlotte DAFFÉ.

Pour l’ambassadeur du japon, la réalisation de ce projet vient compléter la liste de plusieurs autres actions posées dans le même secteur par le Gouvernement japonais en faveur des populations guinéennes, notamment : le port de pêche de Boulbinet, le marché de pêche de kényen. Et il est l’expression de la mise en œuvre d’un des axes prioritaires d’intervention du Royaume du japon en faveur de la République de Guinée, à savoir le renforcement de la sécurité alimentaire. Pour S.E.M Kato RUIYCHI, l’aménagement de ce port vise essentiellement à améliorer les conditions de travail et de vie des hommes et femmes évoluant dans le secteur de la pêche.

Les pêcheurs, à travers leurs représentants, n’ont pas caché leur joie et leur satisfaction face à cette nouvelle condition de travail. Marouf SOUMAH, porte-parole des bénéficiaires, après avoir rappelé les longs efforts et sacrifices consentis, a remercié le Chef de l’État, le ministère de tutelle et le Royaume du Japon, formulé des prières et des bénédictions en faveur d’une transition réussie.

