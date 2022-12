Le dialogue inter-guinéen a été organisé en Guinée par les autorités de la transition afin de trouver un terrain d’entente pour une transition réussie et apaisée. A ce dialogue, beaucoup d’acteurs sociopolitique n’ont pas pris part.

Ces acteurs réunis autour de l’ANAD, du FNDC et du RPG-AC, ont rencontré le président en exercice de la CEDEAO, Umaru Sissoco Embalo, pour un éventuellement autre nouveau cadre de dialogue.

Réagissant face à cette attitude, le président du MPD, a soutenu qu’aucun acteur n’a été exclu de ce cadre : « Aucune entité socio-politique n’a été exclue. En effet, le gouvernement guinéen a convié toutes les forces politiques et sociales à participer à cette grande messe pour parler de la transition, du retour à l’ordre constitutionnel; du présent et de l’avenir de notre pays. Mais, en toute indépendance, en toute responsabilité, la troïka a volontairement décidé de bouder le dialogue en rejetant la main tendue du CNRD et du gouvernement », dit-il chez mediaguinee.

Face aux piques lancées par ces acteurs »exclus » contre les autorités de la transition, l’ancien collaborateur d’Alpha Condé pense qu' »aucun chantage, ni aucune pression… ne remettront en cause les conclusions du dialogue inclusif inter-guinéen. Il ne faut pas nous ramener en arrière car, on doit avancer. »

Il appelle la troïka à revenir sur la bonne voie: « Nous invitons la troïka à revenir à la raison, en arrêtant de parcourir l’Afrique et le monde à la recherche de soutiens pour l’organisation d’un cadre de dialogue dont la légitimité, la légalité, la souveraineté… appartiennent au seul peuple de Guinée à travers ses autorités. » Pour lui, « La politique de la chaise vide n’a jamais profité à personne »

M. Diawara pense que les nombreux que fournissent la troïka pour qu’un nouveau cadre de dialogue soit organisé ne porteront pas fruits.

