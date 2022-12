Tierno Monenembo, célèbre écrivain guinéen vient encore d’avoir une autre distinction. Il s’agit du Prix BaoBaB du roman 2022 obtenu au Canada, append-t-on.

Selon Visionguinee.info, ce Prix lui est attribué à cause de l’accent que l’écrivain met sur les valeurs littéraires africaines et de la promotion de l’échange des œuvres africaines.

“C’est une surprise et elle est toute neuve. Mon éditeur vient de me l’apprendre. Je l’accueille avec plaisir et modestie”, se réjouit-il chez nos confrères.

Conscient des difficultés du métier d’écrivain, l’auteur de “Crapauds brousse” enseigné dans le programme éducatif guinéen, pense que l’obtention de ce prix est une reconnaissance de son dur labeur.

Notons qu’il est n’est pas à son premier Prix, en 2017, il a été lauréat du Grand prix de la francophonie. Aussi, Tierno Monénembo a raflé le Prix Moussa Konaté du Polar Francophone lors de la 4e édition de ce concours littéraire organisé par l’Association Vins Noirs de Limoges en Belgique.