Après avoir publié une photo sur laquelle était écrit en anglais : « Less stress, more sex » qui signifie » Moins de stress, plus de sexe », le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme a essuyé de nombreuses moqueries de la par des internautes.

Peu après, Charles Wright en tournée à l’intérieur du pays a répondu à ses détracteurs en ces termes :

« Dieu merci.

Une tournée au service des sans voix s’est bien passée.

A bientôt pour la prochaine étape.

L’industriel fait ses vêtements en Belge, chinois, anglais, coréen pour la vente et l’acheteur achète l’habit pour son utilité« , plus loin, il a ajouté :

« Celui qui cherche à interpréter l’industriel dans le dessein de nuire le porteur reste un observateur à la quête d’un travail sans salaire.

La refondation judiciaire continue ! »