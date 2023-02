» À Kankan, acceptez Mamadi Doumbouya comme vous avez accepté Alpha Condé dans vos coeurs. Il n’a jamais combattu Alpha Condé, il a combattu un système qui était malsain pour l’État, il a pris sa responsabilité. Autant vous avez aimé Alpha Condé sur la vérité, prenez Laye Mady, prenez le nommé Mamadi Doumbouya « . Ce sont là des propos tenus à Kankan par le ministre de la Justice, rapportés par les sites d’informations.

𝗜𝗹 𝗻’𝘆 𝗮𝘂𝗿𝗮𝗶𝘁 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝘀𝘂𝗿𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗰𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀 𝘀𝗶 𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗮𝘂𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗻𝗲 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗮𝗶𝘁 𝗽𝗮𝘀 𝗹’𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗱’ê𝘁𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗮𝘂 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗲 𝗲𝘁 𝗻𝗲 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲 𝗽𝗮𝘀 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝗻𝗲.

𝗘𝗻 𝗿é𝗮𝗹𝗶𝘁é, 𝗔𝗹𝗽𝗵𝗼𝗻𝘀𝗲 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗹𝗲𝘀 𝗪𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗲𝘀𝘁 𝗱𝗲𝘃𝗲𝗻𝘂 𝘁𝗼𝘂𝘁 𝘀𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗹’𝘂𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗮𝗴𝗮𝗻𝗱𝗶𝘀𝘁𝗲𝘀 𝘇é𝗹é𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗻é𝗯𝘂𝗹𝗲𝘂𝘀𝗲 𝗖𝗡𝗥𝗗. 𝗖’𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗼𝘂𝗿𝗾𝘂𝗼𝗶, 𝗹𝗲𝘀 𝗺𝗮𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝘀, 𝗰𝗲𝘂𝘅 𝗱𝘂 𝘀𝗶è𝗴𝗲 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗽𝗿é𝗰𝗶𝘀é𝗺𝗲𝗻𝘁, 𝗱𝗼𝗶𝘃𝗲𝗻𝘁 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗾𝘂’𝗶𝗹𝘀 𝗻’𝗼𝗻𝘁 𝗽𝗹𝘂𝘀 à 𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗮𝘂 𝗺𝗮𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁 𝗔𝗹𝗽𝗵𝗼𝗻𝘀𝗲 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗹𝗲𝘀 𝗪𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗮𝘂 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻 𝗔𝗹𝗽𝗵𝗼𝗻𝘀𝗲 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗹𝗲𝘀 𝗪𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗾𝘂𝗶 𝗯𝗮𝘁 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗺𝗮𝗶𝗻𝘁𝗶𝗲𝗻 𝗮𝘂 𝗽𝗼𝘂𝘃𝗼𝗶𝗿 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗺𝗮𝗱𝗶 𝗗𝗼𝘂𝗺𝗯𝗼𝘂𝘆𝗮 𝗲𝘁 𝘀𝗮 𝗯𝗮𝗻𝗱𝗲. 𝗜𝗹 𝗻’𝗵é𝘀𝗶𝘁𝗲𝗿𝗮 𝗽𝗮𝘀 à 𝗺𝗲𝘁𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗲 𝗮𝘂 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗲 𝗰𝗲𝘁 𝗼𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁𝗶𝗳, 𝘀’𝗶𝗹𝘀 𝗹𝗲 𝗹𝗮𝗶𝘀𝘀𝗲𝗻𝘁 𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲.

Alphonse Charles Wright qui déclarait, il y a peu de temps, que Alpha Condé l’avait martyrisé pour qu’il viole son serment exploite maintenant le nom du même Alpha Condé pour obtenir des soutiens en faveur de son chef. Il déclare qu’il ne fait pas de la démagogie alors qu’il baigne pleinement dans la démagogie. De qui se moque Alphonse Charles Wright ? Alpha Condé disait que plus le singe monte, plus on voit son derrière. » Mamadi Doumbouya n’a jamais combattu à Alpha Condé » selon Alphonse Charles Wright. Mais il ne mentionne pas que c’est tout de même le même Mamadi Doumbouya qui a chassé du pouvoir Alpha Condé et l’a humilié. À moins qu’il soutienne indirectement la thèse d’une mise en scène dans le coup d’État du 5 septembre. Sauf que cette prise de pouvoir assez sanglante.

L’un des regrets du FNDC est sans doute le fait d’avoir contribué dans une certaine mesure à façonner Alphonse Charles Wright. 𝗜𝗹 𝗻’𝗮 𝗽𝗮𝘀 𝘀𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱éç𝘂 ; 𝗶𝗹 𝗲𝘀𝘁 𝗹𝗮 𝗱é𝗰𝗲𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗺ê𝗺𝗲. 𝗣𝗼𝘂𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁, 𝗶𝗹 𝘆 𝗮 𝗱𝗲𝘀 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗶 𝗽𝗼𝘂𝘃𝗮𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲𝗿 𝘂𝗻𝗲 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝘂𝗿 𝗹𝗮 𝘃é𝗿𝗶𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗵𝗼𝗺𝗺𝗲. 𝗤𝘂𝗲𝗹𝗾𝘂’𝘂𝗻 𝗾𝘂𝗶 𝗲𝘀𝘁 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗱’𝗲𝗻𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲𝗿 à 𝘀𝗼𝗻 𝗶𝗻𝘀𝘂 𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀 𝗱’𝘂𝗻 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗹𝗹è𝗴𝘂𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗲 𝗷𝗲𝘁𝗲𝗿 𝗲𝗻 𝗽â𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗼𝘂𝘁 𝘀𝗮𝘂𝗳 𝘂𝗻 𝗵𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗱𝗶𝗴𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲, 𝗾𝘂𝗲𝗹 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗼𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗮𝗿 𝗮𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗼𝗰𝗵𝗲𝘀 𝗾𝘂’𝗼𝗻 𝗽𝗼𝘂𝘃𝗮𝗶𝘁 𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲 à 𝗰𝗲 𝗰𝗼𝗹𝗹è𝗴𝘂𝗲. 𝗘𝗻 𝗳𝗮𝗶𝘁, 𝗔𝗹𝗽𝗵𝗼𝗻𝘀𝗲 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗹𝗲𝘀 𝗪𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗲𝘀𝘁 𝗱𝗲 𝗰𝗲𝘂𝘅 𝗾𝘂𝗶 𝘀’𝗶𝗺𝗮𝗴𝗶𝗻𝗲𝗻𝘁 𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗿𝗮 𝗷𝗮𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗳𝗶𝗻 𝗲𝘁 𝗾𝘂’𝗶𝗹𝘀 𝗼𝗰𝗰𝘂𝗽𝗲𝗿𝗼𝗻𝘁 é𝘁𝗲𝗿𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗹𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗳𝗼𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗮𝗰𝘁𝘂𝗲𝗹𝗹𝗲𝘀. 𝗜𝗹 𝗱𝗲𝘃𝗿𝗮𝗶𝘁 𝗽𝗼𝘂𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁 𝘀’𝗶𝗻𝘀𝗽𝗶𝗿𝗲𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘁𝗿𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗳𝗶𝗻 𝗱’𝘂𝗻 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝘀 𝗽𝗿é𝗱é𝗰𝗲𝘀𝘀𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝗳𝗼𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗱𝗲 𝗚𝗮𝗿𝗱𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗦𝗰𝗲𝗮𝘂𝘅 𝗲𝘁 𝗾𝘂𝗶 𝗳𝗮𝗶𝘀𝗮𝗶𝘁 𝗽𝗿𝗲𝘂𝘃𝗲 𝗱’𝘂𝗻 𝘇èl𝗲 𝗱é𝗺𝗲𝘀𝘂𝗿é 𝗮𝘂 𝘁𝗲𝗺𝗽𝘀 𝗱𝘂 𝗣𝗿é𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗟𝗮𝗻𝘀𝗮𝗻𝗮 𝗖𝗼𝗻𝘁é. 𝗠𝗮𝗹𝗵𝗲𝘂𝗿𝗲𝘂𝘀𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁, 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝘀 𝘀𝗼𝗻𝘁 𝗮𝘂𝘅 𝗮𝗳𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀, 𝗶𝗹𝘀 𝗱𝗲𝘃𝗶𝗲𝗻𝗻𝗲𝗻𝘁 𝘀𝗼𝘂𝗿𝗱𝘀 𝗲𝘁 𝗮𝘃𝗲𝘂𝗴𝗹𝗲𝘀. 𝗔𝗹𝗽𝗵𝗼𝗻𝘀𝗲 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗹𝗲𝘀 𝗪𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗲𝘀𝘁 𝘀𝗮𝗻𝘀 𝗱𝗼𝘂𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗰𝗮𝘁é𝗴𝗼𝗿𝗶𝗲. 𝗠𝗮𝗶𝘀 𝗺𝗮𝗹 𝗹𝘂𝗶 𝗲𝗻 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗿𝗮.

𝗦𝗘𝗞𝗢𝗨 𝗞𝗢𝗨𝗡𝗗𝗢𝗨𝗡𝗢

𝗥𝗘𝗦𝗣𝗢𝗡𝗦𝗔𝗕𝗟𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗧É𝗚𝗜𝗘𝗦 𝗘𝗧 𝗣𝗟𝗔𝗡𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗨 𝗙𝗡𝗗𝗖

𝗠𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗨 𝗥É𝗦𝗘𝗔𝗨 𝗔𝗙𝗥𝗜𝗞𝗞𝗜 𝗡𝗘𝗧𝗪𝗢𝗥𝗞