Depuis quelques mois, Oumar Sylla alias Foniké Menguè et Ibrahima Diallo sont en prison à la maison centrale de Conakry sans que leur procès soit organiser. Face à cette situation, les responsables du Front national pour la Défense de la Constitution, à travers une déclaration publiée sur la page de leur structure sortent de leur silence pour dénoncer ce qu’ils appellent « refus ».

Nous, Oumar Sylla – Foniké Manguè (coordinateur national du FNDC) – et Ibrahima Diallo (responsable des Opérations), informons l’opinion nationale et internationale ainsi que les organisations des droits de l’homme du refus assumé de la junte au pouvoir en Guinée d’organiser notre procès.

En dépit des garanties prévues par l’article préliminaire du code de procédure pénal stipulant que tout citoyen en détention a droit à un procès juste et équitable, tenu dans un délai raisonnable et dans lequel le droit à la défense est garanti, nous sommes détenus sur aucune base légale.

Cette opposition injustifiée et inacceptable de la nébuleuse CNRD, la junte militaire, d’organiser notre procès est la preuve matérielle que nous sommes des prisonniers personnels du Colonel Mamadi Doumbouya, le chef de la junte et ses sbires.

Nous attirons l’attention de l’opinion internationale sur le fait que notre pays la Guinée devient de plus en plus un État de non droit gouverné par la loi du plus fort. Cette situation risque de compromette les efforts de paix et de stabilité en Guinée en conduisant ainsi notre pays vers une destination catastrophique.