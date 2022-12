Dans un décret rendu public ce jeudi 8 décembre à la télévision nationale, le président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya a nommé Mamadi Kakoro au poste du Coordinateur du projet d’interconnexion électrique 225 KW Guinée-Mali.

Le projet aura le potentiel d’améliorer la qualité de l’approvisionnement énergétique en Guinée et au Mali et de créer un marché régional intégré de l’énergie en Afrique de l’Ouest grâce à un échange transfrontalier moins cher et plus propre d’énergie excédentaire. Aussi, il créera de la compétitivité dans le secteur de l’énergie et facilitera le transfert d’énergie grâce à la connectivité, en encourageant les investissements du secteur privé dans la production d’électricité.

De plus, la ligne d’interconnexion permettra l’électrification rurale des villages proches du corridor de la ligne. Le projet contribuera également à une meilleure couverture informatique dans les deux pays et dans toute la région ouest-africaine, contribuant ainsi à la compétitivité du secteur des télécommunications.