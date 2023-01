La nouvelle année est une occasion pour de nombreuses personnes de formuler des voeux à leurs familles, à leurs amis et des connaissances.

Messi, champion en titre de la Coupe du Monde Qatar 2022 n’a pas fait exception. Sur sa page Facebook, le footballeur a laissé un message très touchant :

« Une année se termine une année que vous ne pourrez jamais oublier. Le rêve toujours poursuivi à la fin s’est réalisé. Mais cela ne vaut rien si ce n’était pas parce que je peux le partager avec une famille merveilleuse, la meilleure que vous puissiez avoir, et des amis qui me soutiennent toujours et ne me laissent pas tomber par terre à chaque fois que je tombe.

Je veux aussi avoir un souvenir très spécial pour toutes les personnes qui me suivent et comptent sur moi, c’est incroyable de pouvoir partager ce chemin avec tout le monde. Il serait impossible d’arriver là d’où je l’ai obtenu sans tant de nourriture que j’ai reçue tant de tout le monde dans mon pays ainsi que de Paris, Barcelone et de tant d’autres villes et pays dont je viens de recevoir de l’affection.

J’espère que cette année a également été merveilleuse pour tout le monde et je leur souhaite à tous santé et force pour continuer à être heureux en 2023.

Un énorme câlin à tous ! »