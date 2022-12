Le Pape Benoît XVI a rejoint le royaume des cieux ce samedi, 31 décembre 2022. De partout dans le monde, les réactions fusent pour rendre hommage au pontife.

Nicolas Sarkozy, ancien président de la France se souvient du Pontificat de l’homme et du rôle joué :

Le Pape Benoit XVI vient de s’éteindre au Vatican près de dix ans après sa renonciation au trône de Pierre. Mes pensées vont immédiatement vers les catholiques de notre pays qui ont aimé et surtout infiniment respecté ce Pape, le dernier à avoir réservé à la France une visite apostolique et dont l’action pastorale aura été marquée par la volonté d’union et de réconciliation des Chrétiens par-delà les débats théologiques, les luttes idéologiques et les schismes.

Cet immense théologien, dont la pensée et les écrits irrigueront pour longtemps la vie de l’Eglise, aura aussi porté avec une abnégation infinie les crises qui ont secoué l’Église catholique à l’heure de son Pontificat mais dont les racines étaient malheureusement bien plus anciennes.

Ayant eu le privilège de rencontrer Sa Sainteté Benoît XVI à plusieurs reprises, et notamment lorsque je l’ai officiellement accueilli en France au mois de septembre 2008, je ressens une peine profonde à l’annonce de sa disparition. Il y avait chez cet homme pourtant chargé du poids immense de l’Eglise Universelle autant de bonté, d’attention et d’écoute que d’intelligence. Nos conversations ont eu pour moi une grande importance et elles continueront à m’accompagner.

Aussi j’adresse aujourd’hui mes condoléances attristées à Sa Sainteté le Pape François, son successeur, à l’ensemble des membres du Sacré Collège et à tous les membres de l’épiscopat et du clergé français comme à tous nos concitoyens fidèles à l’Église catholique. NS