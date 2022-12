Durant cette année qui tire à sa fin, tous les départements ministériels et services administratifs du pays ont connu des départs massifs de leurs fonctionnaires. Pour cause, ils ont fait valoir leur droit à la retraite conformément aux textes de loi.

A la Caisse nationale de la Prévoyance sociale (CNPS), de nombreux fonctionnaires sont allés à la retraite. Pour les remercier pour les moyeux services rendus à la nation, une cérémonie d’adieu a été organisée en leur faveur ce 30 décembre 2022.

Le ministre du Travail Julien YOMBOUNO qui a présidé l’événement, a mis l’accent sur les réformes engagées durant l’exercice de 2022 ayant abouti à de meilleurs résultats.

Colonel Aminata Diallo, Directrice générale de la CNPS a dans son allocution, » remercié le Président de la transition et le Ministre du Travail et de la Fonction Publique pour leur accompagnement dans la réalisation des réformes et la valorisation de la pension des retraités sous l’égide du CNRD. »

Le ministre Julien a rappelé les actions qui sont en train d’être prises pour le bien-être des Guinéens . « Le gouvernement guinéen est fermement résolu à oeuvrer pour faire en sorte que les guinéens mangent à leur faim, aillent à l’école; que les femmes guinéennes bénéficient des prestations de maternité, que les populations puissent accéder aux soins de santé et faire en sorte que les personnes âgées touchent une pension après quelques années de services accomplis, pour vivre décemment et dignement », peut-on lire sur la page Facebook de la CNPS.