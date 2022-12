La Guinée le pays de toutes les étrangetés.

Hier, dans un surprenant communiqué, Colonel Amara CAMARA – Ministre Secrétaire Général de la Présidence – Porte-parole du Palais Mohamed V, qui était en froid avec son patron depuis septembre dernier, a servi aux Guinéens, comme à l’habitude de la nébuleuse CNRD, un message bourré de populisme, en annonçant que le légionnaire Colonel Mamadi Doumbouya, s’est réjoui de l’adhésion des ministres à sa campagne en faveur de l’autosuffisance alimentaire, ainsi que du succès qu’aurait enregistré ladite campagne.

Dans la même lancée, annonce le Colonel Camara, le Président de la Transition s’est dit heureux d’annoncer au peuple de Guinée, que la totalité de sa récolte personnelle et les 50% de celles des membres du gouvernement seront reversés aux cantines scolaires des différentes localités du pays, et ce, pour aider les jeunes apprenants.

Selon le fameux communiqué, le ministre de l’Agriculture et de l’Élevage, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation prendront attache avec les autres membres du gouvernement, afin d’identifier leurs zones de culture et de proposer dans un bref délai un plan de répartition desdites récoltes.

Faudrait-il en rire, pleurer ou se laisser dominer par un sentiment de pitié et de revolte dans un pays où toutes les anomalies sont admises. Des plus absurdes au plus abjectes. La Guinée demeure l’un des premiers importateurs de farine de blé. Comment peut-on assurer l’autosuffisance alimentaire d’un peuple à coups de démagogie et de populisme. Et quand cette drôle de démarche de surcroît repose sur une agriculture attribuée à des ministres dont les ressources et moyens sont puisés dans les caisses au mépris des règles et procédures réglementaires. Le ridicule ne tue plus en Guinée.

Le passé récent de ces ministres est connu de tous nos compatriotes. Puisque d’entre eux n’ont jamais pris le chemin menant à un champ, à plus forte raison avoir un champ. Soudainement et comme par une opération de Saint-Esprit, ils deviennent des agriculteurs.

Il serait indispensable de penser tout d’abord à mettre en place des politiques durables et stratégies pérennes, débarrassées de toute duperie et de tout endoctrinement, dans le seul but de se maintenir au pouvoir en toute illégalité.

Être agriculteur ne s’improvise pas. L’agriculture ne se décrète pas non plus. Le travail de la terre doit être un choix mûri et assumé. Cela se construit méthodiquement, lentement et sûrement. Les Guinéens ont vu Lansana Conté avec son SENE SAMÔ, Alpha Condé avec ses tracteurs et autres, mais où nous en sommes après toutes ces années. L’idéal aujourd’hui, ce n’est pas de berner la population avec ces quelques hectares valorisés par des ministres grâce au contribuable public. Cela doit plutôt être gouverné par une vision claire et nette dans le temps, pour permettre à ces cantines scolaires en particulier et des millions de Guinéens en général de sortir du cercle vicieux de la malnutrition et de la faim.

Par ailleurs, le communiqué du Ministre Secrétaire général de la Présidence résonne comme un aveu d’échec, car ce sont plutôt les résultats de la campagne agricole 2022, qui auraient dû être déclinés. Afin de permettre aux Guinéens, d’évaluer l’impact dès milliards que le CNRD et son gouvernement disent avoir engloutis dans cette activité. Mais, cette annonce s’apparente à une opération de sape, qui vise à voiler le succès limité et nul des prétendus efforts étatiques visant à améliorer la productivité agricole dans l’optique de l’autosuffisance alimentaire.

Toutefois, il n’est pas à exclure qu’à la suite de cette tribune, l’on nous balance des chiffres astronomiques sur le bilan de cette campagne agricole. Un exercice qui est d’avance voué à l’échec, et qui sera upso-facto démenti par les statistiques faramineuses, en termes d’importations de denrées de première nécessité: riz, farine, huile, etc. Alors, comment peut-on se permettre de distraire à ce point, un peuple si affamé?

Pauvres de nous!