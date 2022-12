Suite aux moqueries sur l’avion que les autotriés de la transition ont réceptionné il y a deux jours, l’artiste Ansoumane Traoré alias Ans-T Crazy a fait une sortie furieuse contre les détracteurs. Sur sa page facebook, le concepteur du tube: « wo sac bamba », a exprimé sa frustration:

« La maladie la plus dangereuse des Guineen(nes) est le manque de 𝗖𝗜𝗩𝗜𝗦𝗠𝗘.

Pour commencer retenez bien que « la civilisation est l’ensemble des acquis moraux et matériels propre à un pays »

Le guinéen est celui là qui sabote tout ce qui est guinéen et met en valeur celui des autres pays.

Pour preuve pendant les différentes fêtes, le guinéen ne consomme jamais guinéen.

𝗙ê𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗥𝗮𝗺𝗮𝗱𝗮𝗻 ou bien 𝗟𝗮 𝗳ê𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗧𝗮𝗯𝗮𝘀𝗸𝗶 on s’habille dans Mali Bazin, on égorge Mali yèkhè(Mouton du Mali[ndlr] et d’autres dans Macky Sall ou Ghana dougui etc..

𝟯𝟭 𝗗é𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 si tu n’es pas habillé en veste en te serrant le cou avec cravate, tu es moins considéré,

C’est pourquoi LEPI FORÊT-SACRÉE, KEINDILI… sont jamais consommés pendant ces fêtes.

𝗣𝗮𝗿𝗹𝗮𝗻𝘁 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗲 : Un artiste guinéen, qu’il soit chanteur, comédien, peintre etc.. n’a jamais eu cette considération devant un artiste étranger sur le sol guinéen, même si c’est l’artiste guinéen le meilleur.

𝗣𝗮𝗿𝗹𝗮𝗻𝘁 𝗮𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 : Dans nos chics restaurants, on peut trouver

Foufou mais pas du To

Yassa mais pas Lafidi et pleins d’autres mais je me limite là pour éviter d’écrire un livre.

𝗡𝗼𝘀 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝘁é𝘀 : Nés, grandis et réussies en Guinée sont toujours soignés ailleurs dans des pays voisins

La question à poser ici est, pourquoi le guinéen ne consomme pas guinéen et est toujours prêt pour saboter le produit guinéen ?

𝗩𝗼𝗶𝗹à 𝘂𝗻 𝗮𝘂𝘁𝗿𝗲 𝗰𝗮𝘀.

𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗮é𝗿𝗶𝗲𝗻 : 𝗟𝗮 𝗿é𝗰𝗲𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱’𝘂𝗻 𝗮𝘃𝗶𝗼𝗻 𝗽𝗮𝗿 𝗹𝗲 𝗖𝗵𝗲𝗳 𝗱𝗲 𝗹’𝗘𝘁𝗮𝘁 𝗖𝗠𝗗 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗮 𝗚𝘂𝗶𝗻é𝗲 ! Fais l’objet des moqueries de certains internautes guinéens.

𝗣𝗼𝘂𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁 𝗶𝗹𝘀 𝗶𝗴𝗻𝗼𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗾𝘂𝗲 :

L’acquisition de cet avion intervient alors que la Guinée était privée d’une compagnie aérienne nationale depuis plusieurs dizaines d’années.

L’ambition aujourd’hui est de doter la Guinée d’une compagnie nationale pour non seulement faciliter le déplacement des officiels mais aussi et surtout marquer notre retour dans le trafic aérien, signe de respectabilité du pays à l’échelle internationale. Et dans ce cadre, d’autres appareils pourraient rallier Conakry prochainement.