Il y a quelques jours, le président de la Transition Mamady Doumbouya a réceptionné un avion pour la Guinée. Cette nouvelle a réjoui beaucoup de citoyens. Le groupe Banlieuz’Art n’a pas manqué de réagir. »Ô combien elle est immense cette joie de savoir que les couleurs de Notre patrie vont virevolter à nouveau à travers les cieux. ».

Suite aux différentes moqueries de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux, ce groupe emblématique de la musique urbaine guinéenne a exprimé son mécontentement. « Ceci dit, il est tout de même paradoxal de constater comment l’effet des réseaux sociaux inculque à notre société contemporaine la culture de la banalisation – nous avons tendance à confondre tous les sujets à l’ironie ce, même les plus sensibles. », s’est-il lamenté. Parlant de l’utilisation du digital, il a demandé que les gens mettent le bon sens en avant: « Et pourtant le digital ne devrait en aucun cas nous occulter le minimum de bon sens qu’il nous restait en tout cas pas au point d’aveugler nos capacités, nos valeurs d’appréciation. »

Il pense que: « Ce joyau est certes petit relativement à la renommée[ndlr] de notre pays et il est unique pour l’heure. Mais il n y a jamais DEUX avant UN et par là même jamais DEUX sans TROIS car comme le dit le vieil adage de chez nous – c’est la somme de plusieurs gouttes d’eaux qui fait une rivière. »

Les Banlieuz’Art a terminé son message par des remerciements et efforts fournis par les autorités de la transition: « A cet effet, nous félicitons les entrepreneurs de cet acte à l’occurrence la Présidence de la République de Guinée. Puisse ce geste servir d’inspirations aux prochaines initiatives et/ou institutions afin que notre très chère Guinée recouvre son Aura escompté au plus vite. »