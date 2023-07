Est-ce consécutif au départ récent de 7 des membres de l’alliance. En tout cas, ce lundi 24 juillet, les 13 formations et mouvements politiques qui demeurent encore membres de l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD) se sont retrouvés pour signer la charte révisée de l’entité. Occasion que le président du regroupement politique, Cellou Dalein Diallo, a mise à profit pour exhorter à l’unité et à la cohésion. La seule condition, selon lui, qui soit susceptible de permettre à la coalition de faire aboutir ses objectifs dont celui de faire accéder un des membres au pouvoir.

Poursuivant son séjour à Dakar, la capitale sénégalaise, le président de l’UFDG, par visioconférence, a pris la parole pour souligner l’importance pour les membres de la coalition de se souder. En effet, prévient Cellou Dalain Diallo, si les partis politiques membres de l’ANAD veulent vraiment gagner le combat contre l’Etat, Il faut qu’ils acceptent de rassembler et unir les forces et les intelligences. « Nous savons que la vocation de chaque parti politique, c’est de participer aux élections pour s’évaluer et se faire connaitre. Mais il est très difficile de mener ce combat dans la division. D’autant plus que parfois le combat est mené contre le pouvoir en place… Il faut nécessairement mener la lutte contre les velléités visant à compromettre la promotion des valeurs démocratiques. Lorsque vous avez comme adversaire l’Etat, c’est très difficile », fait remarquer l’ancien premier ministre.

Certes, dit-il, la liberté d’expression doit demeurer. La pluralité des opinions et mêmes des divergences sont admissibles dans n’importe quelle entité politique, selon le leader de l’UFDG. Mais il invite à ce que cela se fasse à l’intérieur de la coalition et de ses instances. « On ne peut pas avoir des instances où nous pouvons discuter de nos problèmes et aller au nom de la liberté d’expression pour attaquer un collègue. Ça, c’est contraire à la charte et à la discipline des partis politiques. Ici, chaque parti garde son autonomie mais nous instaurons une discipline que nous sommes tous engagés à respecter », insiste le leader de l’UFDG.