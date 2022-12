Après sept ans d’inactivité, l’ouverture de l’hôpital national Donka a été annoncée par le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique. Invité dans l’émission « Les Grandes Gueules », Dr Mamadou Pethé Diallo, a donné plus de détails sur ce centre hospitalier.

Beaucoup d’annonces ont été faites sur ce plateau télé, lisez-les:

« L’hôpital est entièrement ouvert? Non! Un hôpital de 631 lits, si quelqu’un pense qu’on peut tourner simplement un interrupteur et tout s’allume, c’est que vous regardez un film. Vous ne vivez pas dans la réalité. Ça a pris 7 ans, les travaux. Nous allons prendre quelques mois, pas sept ans, peut-être trois, cinq, ou six mois pour ouvrir. Nous sommes déjà sur la logique. On a déjà cinq (5) services qui sont opérationnels. Tout est en train de s’opérationnaliser. Et la deuxième étape, les services d’urgence qui sont vraiment le nœud de l’hôpital. Ils vont ouvrir ce mois de décembre. Le service de médecine interne est en train d’être programmé pour être ouvert. Le service de pédiatrie, les services de soutient pour que ça se fasse, je vous le dis l’hospitalisation à Donka ne va plus obéir à celle de nos hôpitaux.

Mon cousin qui habite à Yataya et un autre qui est à Kagbélén ne seront plus obligés de porter un petit bol de fonio avec de la sauce gombo pour amener à notre parent qui est hospitalisé à Donka. Celui qui sera hospitalisé à Donka, il va manger les trois repas là-bas.

On a tout l’équipement pour la cuisine. On a signé avec un prestataire guinéen, il va ouvrir la cuisine. Il va non seulement servir le repas à tout le personnel qui travaille là et tout le repas sur la base des diététiciens et les nutritionnistes. Et ensuite la buanderie, vous n’enverrez plus de draps tout va être fait là-bas. Ce service-là on n’en a besoin pour que l’hospitalisation ouvre », a expliqué Docteur Mamadou Pethé Diallo avant d’apporter des précisions sur les coûts.

« Bien sûr ça va changer dans les coûts de traitements mais le calcul des coûts à Donka est fait sur la base du fait que Donka n’est pas un hôpital privé. C’est un hôpital d’une obligation de service public. C’est pas une institution qui doit faire des bénéfices. Donc, les coûts seront calculés en tenant compte du pouvoir d’achat moyen du Guinéen »