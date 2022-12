Au mois de novembre dernier, l’inspecteur régional de l’éducation(IRE) de Kankan et sept autres de ses collaborateurs ont été démis de leurs fonctions pour falsification de notes.

Traduits en justice pour faux et usage de faux en écriture publique, fraude aux examens et concours, ces responsables éducatifs de la région de Kankan ont été situés sur leur sort ce lundi 05 décembre 2022. Les nommés Famoro Keïta, Oumar Camara et Tidiane Touré ont été reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés. Ils ont été condamnés à 2 ans d’emprisonnement avec sursis et au paiement de 5 millions de francs guinéens chacun.

Les charges retenues contre Issa Kouyaté, Mamadi Condé, Abdoul Gadiri Sidibé et Issiaga Doumbouya, ont été abandonnées pour délit non constitué.