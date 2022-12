Nous venons de l’apprendre via un avis de décès publié par le ministère du Travail et de la Fonction publique dont voici le contenu :

Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique, M. Julien YOMBOUNO a le regret et la profonde douleur d’annoncer le décès de M. Massé CAMARA, Directeur général de l’Institut National de la Formation et de Perfectionnement.

Décès survenu dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 décembre des suites d’une courte maladie. .

Le Ministre présente ses Sincères condoléances à sa famille biologique et à tous les travailleurs de la Fonction Publique.

Paix à son âme