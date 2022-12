L’artiste congolais Fally Ipupa lors de son séjour en Côte d’Ivoire a été reçu par Trace Ivoire. Lors d’une émission, l’Aigle a dévoilé les critères que doit remplir tout homme prétendra épouser l’une de ses filles.

L’homme a fait savoir qu’avant de pouvoir se marier avec l’une de ses quatre filles, il faut être en mesure de s’abstenir de fumer et de boire comme lui. Il a tout de même déclaré qu’il accordera facilement la main de sa fille à un homme si celui-ci remplit les conditions posées: “Oui, s’il répond aux critères pourquoi pas ?”. Il ne s’est pas limité là, il a ajouté tout futur prétendant de l’une de ses filles doit « être sérieux comme moi, c’est-à-dire qu’il ne fume pas et ne boit pas non plus. En un mot, je veux un mec comme moi pour ma fille ».