La tension monte à l’approche des élections présidentielles de 2024 au Sénégal, alors que la plateforme citoyenne des forces vives F24 exprime son regret face à l’interdiction de la cérémonie d’investiture du candidat Ousmane Sonko, par le gouverneur, au stade Amadou Barry.

Dans un communiqué, le F24 condamne vivement cette décision, la qualifiant d’injustice caractérisée, soulignant qu’elle cible uniquement l’investiture d’Ousmane Sonko, sans remettre en cause l’éligibilité des autres candidats en lice. Cette mesure draconienne intervient alors que le blocus du domicile du leader du Pastef, Mamadou Mbodj, et d’autres forces citoyennes et politiques persiste, suscitant des interrogations quant à l’indépendance de la justice et aux libertés démocratiques dans le pays.

La plateforme F24 exhorte le Président Macky Sall à respecter les lois du pays et à opter pour la voie de l’apaisement et de la désescalade. Elle condamne également la répression aveugle et les interdictions de manifestations qui risquent de plonger le Sénégal dans des affrontements violents, avec leurs conséquences tragiques en termes de vies humaines et de dégâts matériels.

S’exprimant sur la situation, un membre du F24 a déclaré : « Nous appelons tous les citoyens sénégalais à se mobiliser pacifiquement pour manifester leur désaccord face aux tentatives à peine voilées du Président Macky Sall de priver Ousmane Sonko de sa candidature. Nous craignons que cela ne soit qu’une répétition des événements qui ont conduit à l’éviction de Karim Wade et Khalifa Sall de la course présidentielle en 2019, au moyen de manœuvres juridico-politiques à la fois iniques et diaboliques. »

Le F24 exprime également son inquiétude concernant la persistance de la traque des détenus politiques malgré les appels à la paix et aux libérations massives. Cette situation alarmante soulève des questions sur la neutralité du parquet et sa volonté de faire respecter les droits fondamentaux des citoyens.

Dans cette optique, la plateforme citoyenne F24 lance un appel à la libération immédiate des prisonniers politiques et encourage toutes les parties prenantes à privilégier le dialogue pour créer un climat politique apaisé et favoriser une élection présidentielle inclusive et transparente en 2024.

Face aux défis croissants qui pèsent sur le processus démocratique au Sénégal, le monde entier observe avec attention l’évolution de la situation. Le respect des droits de l’homme, la garantie des libertés civiles et la tenue d’élections libres et équitables sont des éléments essentiels pour préserver la stabilité et la démocratie dans le pays.