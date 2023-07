En commençant par Umaro Sissoco Emabalo, Président de Guinée Bissau et président de la conférence des chefs d’États de la CEDEAO, qui a indiqué sur sa page Facebook qu’il vient « d’avoir un long entretien téléphonique avec mon grand frère le Pdt Macky Sall. Je salue avec fierté sa décision courageuse de grand homme d’Etat. On peut succéder à Macky Sall, mais il est difficile de le remplacer. Je souhaite au peuple sénégalais de continuer sur les voies de la paix et du progrès ».

Le Secrétaire général des Nations-Unies, António Guterres a exprimé sa « profonde estime profonde estime pour le Président Macky Sall du Sénégal et pour les qualités d’homme d’état dont il a fait preuve », qui a pris la décision de ne pas briguer une 3e candidature en 2024. Il ajoute que cette décision constitue un « exemple très important pour son pays et pour le reste du monde« .

Pour sa part, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’Union africaine a salué « la décision sage et salutaire de mon frère, le président Macky Sall, de ne pas se porter candidat à l’élection de 2024 », et souligné que ce dernier, à travers ce geste, a démontré qu’il est un « grand homme d’État ».

Le président nigérien, a formulé « le vœu que cette décision mûrement réfléchie apaise définitivement le climat politique dans ce pays frère » et son prédécesseur, Mahamadou Issoufou estime que « le président Macky Sall vient de faire preuve d’une grande intelligence politique. Ainsi, le Sénégal reste l’un des porte-flambeaux dont la flamme éclaire notre continent ».

Pour le secrétaire d’État américain, Antony Blinken « la déclaration claire du président Sall est un exemple pour la région, contrairement à ceux qui cherchent à éroder le respect des principes démocratiques, y compris la limitation des mandats ». La France souligne que « le Sénégal démontre à nouveau la solidité de sa longue tradition démocratique »,

En Guinée, des acteurs politiques ont salué cette décision du Président Sénégalais.

Cellou Dalein Diallo président de l’UFDG et de l’ANAD, qui écrit sur sa page Facebook qu’il a « félicité le Président Macky Sall pour sa décision de ne pas briguer un autre mandat le 25 février prochain. Cette sage décision, saluée par l’Internationale Libérale dont son parti est membre, honore le Président Macky et contribue indéniablement à la préservation de la paix et à la consolidation de la démocratie au Sénégal et dans notre sous-région ».

De son côté, Bah Oury, leader de l’UDRG, a indiqué qu’en prenant cette décision, Macky Sall , rend un éminent service à la démocratie et à la stabilité des institutions du Sénégal. Sur sa page Facebook, il écrit : « En renonçant à une candidature pour un 3éme mandat présidentiel, le Président Macky SALL rend un éminent service à la démocratie et à la stabilité des institutions du Sénégal. Félicitations, Monsieur le Président. Vous honorez ainsi votre pays et l’Afrique toute entière».

De l’avis d’un analyste politique guinéen, « Alpha Condé devait être le seul à souhaiter que Macky Sall force pour avoir un 3ème mandat, comme lui l’avait fait en mars 2020 pour opérer un coup d’état constitutionnel et en octobre un hold-up électoral face à Cellou Dalein Diallo. Au lieu de rester tranquille dans son coin, il perturbe la transition guinéenne et induit en erreur ses militants et surtout ceux des forces vives… Celles-ci ont plus à gagner à collaborer avec la Cedeao pour l’application des mesures contenues dans l’accord d’un chronogramme de 24 mois qu’elle a signé en octobre avec le CNRD et son gouvernement. Il faut que les forces vives parviennent à convaincre de la formation d’une nouvelle transition dans le cas où ce chronogramme ne serait pas réalisé. Pour le moment, ces manifestations sont improductives« .

Brehim Ould MAHMOUD www.guinafnews.org