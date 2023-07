Le Directeur Général (DG) de l’ANAIM (Agence Nationale d’Aménagement des Infrastructures Minières), M. Mohamed Bangoura a lancé ce jeudi, – juillet 2023 dans la Cité industrielle de Kamsar, la 2ème phase du Projet relatif à l’obtention de la certification ISO 9001 version 2015 pour son institution.

Dans son discours de circonstance, le DG de l’ANAIM a déclaré :

« Les crises que nous avons traversées, ne sont pas l’occasion des changements radicaux. La mise en place d’un système de management de qualité qui répond à ces changements permettra de nous réunir notamment, acteurs de la santé et partenaires pour construire ensemble un avenir radieux de notre hôpital (ANAIM) et plus largement, une nouvelle organisation des soins médicaux.»

Pour trouver les moyens d’accélérer la rénovation en profondeur notre hôpital en vue de réaliser les prestations de qualité, M. Bangoura invite ses collaborateurs à une synergie d’action en mériter la confiance des nouvelles Autorités de la Guinée.

L’hôpital selon le DG de l’ANAIM, « Est une entreprise particulière qui gère la vie humaine depuis la naissance jusqu’à la mort. C’est pourquoi, nous voulons aller vite et bien. »

Pour lui, la démarche qui commence aujourd’hui, doit déboucher sur un certain nombre de défis à relever à savoir, l’amélioration de la qualité de soins, l’amélioration de notre plateau technique, la qualité de nos prestations de service, l’amélioration de notre accueil, la qualité de nos équipements et infrastructures, la qualité du personnel soignant et tant d’autres, doivent concourir à rehausser le niveau de l’hôpital ANAIM et lui conférer une dimension internationale.

Dans cette démarche, rassure le premier responsable de l’ANAIM, aucun sacrifice n’est trop grand pour préserver la vie de nos concitoyens.

A souligner que cet ambitieux projet vient ainsi s’ajouter sur une liste de vastes chantiers à savoir, la construction d’un Centre d’hémodialyse à Kamsar et la réalisation de 305 logements dans la sous-préfecture voisine de Kolaboui dans la région administrative de Boké.

Visiblement joyeux, le DG de l’ANAIM entend célébrer les mois à venir, la certification ISO 9001 version 2015 de sa structure (ANAIM) qu’il souhaite voir transformé, structuré, équipé, innové pour répondre aux exigences sociales de nos concitoyens et partenaires.

A noter que cet autre projet de renom va garantir la performance de l’hôpital ANAIM de KAMSAR comme l’ambitionne la dynamique équipe dirigeante.

Mamadouba Camara