Le rapport sur le dialogue inter-guinéen a été officiellement remis ce mercredi au Président de la transition, Col. Mamady Doumbouya.

A cette occasion, le Premier ministre s’est prononcé sur ce dialogue et les défis que la Guinée doit relever.

« C’est une grande émotion que je ressens à l’occasion de la remise de ce rapport. En effet, dès ma nomination en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, monsieur le président de la transition m’a assumé comme mission première l’établissement d’un dialogue incluant tous les guinéens et d’aller chercher tous les frères et toutes les sœurs qui hésitent à y participer… », déclare-t-il chez guineematin.

L’unité nationale est une grande préoccupation pour le Chef du gouvernement. Pour lui : « Si l’unité nationale se fonde sur une communauté de destin et l’acceptation générale des textes et principes qui régissent la nation, le dialogue inclusif le renforce et reste incontournable face aux défis majeurs qui se dressent régulièrement dans la marche de notre nation », poursuit-il.

Lire aussi: https://www.levecu.com/dialogue-interguineen-voici-les-conditions-pour-etre-candidat-a-une-election-presidentielle-en-guinee/

S’inspirant du cas des autres pays, Dr Goumou a laissé entre : « A l’instar de tous les pays du monde, la République de Guinée doit faire face à des défis qui affectent sa cohésion et donc son unité. Notre pays a fait le choix de faire face à ses problèmes par le dialogue entre ses filles et ses fils. Nous en sommes capables », dit-il avant de continuer en ces termes : « Il nous faut démontrer aux populations guinéennes que les traditions de dialogue, de tolérance et de paix ne sont pas mortes en Guinée, que les messages de division, de haine et de violence ne doivent plus avoir corps en Guinée. Cette volonté d’action commune change notre image de pays fragile et régulièrement en crise pour des raisons politiques et partisanes, comme pays stable et crédible dont la prospérité est assise sur la bonne gouvernance ».

Pour terminer, l’homme a rappelé ce qui lui a été dit par l’homme du 05 septembre 2021 : «La politique de la main tendue, prônée dès le 5 septembre 2021 par le CNRD et son président, m’a été rappelée comme ligne de conduite pour parvenir à une participation de l’ensemble des forces vives. La mission primordiale qui m’a été confiée a connu la mobilisation de toutes les énergies pour la réalisation des préalables à l’ouverture du cadre de dialogue », dit-il chez nos confrères.