La gestion des mines en débat. Plusieurs sous-préfets révoqués de leurs fonctions et des conseils communaux dissouts. Les administrateurs territoriaux et les collectivités locales sont rendus responsables du désordre dans les zones minières. Nous ne sommes pas loin d’une crise profonde qui pourrait affecter tout le programme de développement longtemps bâti sur les ressources du sous-sol. Évidemment, ce n’est pas tenable et les décideurs le savent. Ils manquent de courage pour rompre définitivement avec cette volonté. Il se dit qu’on ne peut faire autrement. Puisque la nature les a dotées au pays, il faut en exploiter pour espérer développer d’autres secteurs. Ça n’a pas l’air de fonctionner jusqu’ici.

Mais il est important d’analyser ce qui se passe. Ce n’est pas une simple colère des miniers. Le désordre n’est pas voulu. Il s’est rendu inévitable, même si certains détails semblent nous échapper dans l’appréciation du problème. Pas pour les chinois et d’autres compagnies qui exploitent illégalement, mais des citoyens, qui ne se fixent aucune limite. Ce sont eux qui menacent des sociétés, détentrices de licences et de permis. Ils se déchaînent et veulent dire aux compagnies guinéennes et étrangères qui font de l’exploitation semi-industrielle et industrielle, qu’elles n’ont pas plus de droits. Ils veulent surtout dire, qu’une telle règlementation ne respecte plus la tradition. Et ce n’est pas faux. La tradition voudrait que des propriétaires terriens soient les seuls à attribuer les parcelles. Une entente tacite, qui fait des exploitants, non pas des ouvriers, mais de simples locataires.