Le sommet sur la transformation de l’éducation s’est tenu à New-York le mois dernier. Les ministères de l’enseignement supérieur et l’éducation pré-universitaire ont pris part à cette rencontre.

Quelque après leur retour, un atelier de restitution concernant le sommet sur la transformation de l’éducation a été organisé ce mercredi, 14 décembre 2022 dans un hôtel de la place.

« L’objectif principal de cet atelier est de procéder à une restitution des engagements pris lors du Sommet sur la transformation de l’éducation et à entamer la réflexion sur les mesures de suivi qui doivent être mises en place au niveau national par la Guinée ».

A la suite de cette rencontre d’échange, les autorités s’attendent à ce que :

✓ 𝐋𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐧𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢𝐬𝐬𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐬, 𝐚𝐮𝐬𝐬𝐢 𝐛𝐢𝐞𝐧 𝐚𝐮 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥𝐞, 𝐥𝐨𝐫𝐬 𝐝𝐮 𝐒𝐨𝐦𝐦𝐞𝐭, 𝐪𝐮’𝐚𝐮 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥, 𝐚̀ 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞𝐫𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬;

✓ 𝐋𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐮𝐠𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐞𝐭 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐦𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐦𝐞𝐬𝐮𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐢𝐯𝐢 𝐪𝐮𝐢 𝐝𝐨𝐢𝐯𝐞𝐧𝐭 être 𝐦𝐢𝐬𝐞s 𝐞𝐧 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞;

✓ 𝐋𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐡𝐚𝐢𝐧𝐞𝐬 é𝐭𝐚𝐩𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐝é𝐟𝐢𝐧𝐢𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐮𝐧 𝐦𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐬𝐮𝐢𝐯𝐢 𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬.

Dr Vincent Martin Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies en Guinée, a, dans son intervention, déclaré : « Notre responsabilité collective, notre devoir et la possibilité de créer un système éducatif complètement accessible et inclusif, axé sur les besoins des filles et des jeunes femmes, des réfugiés, des personnes handicapées, des personnes LGBTI, des personnes de couleur, autochtones ou appartenant à d’autres groupes vulnérables et marginalisés, en tenant compte de l’intersectionnalité de ces identités. Nous soulignons également l’importance de la promotion de la solidarité, du dialogue et du partenariat intergénérationnels dans ce processus », rapporte le Service de communication du ministère de l’enseignement supérieur.