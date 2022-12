L’artiste Fish Killer est demandé à se présenter le plus vite que possible à l’Office de Protection du Genre de L’Enfant et des Moeurs(OPROGEM)

Selon les informations concordantes celui qui se fait appeler Hitman est convoqué pour « injures publiques ».

Il y a quelques jours, une video de lui circule sur la Toile. Dans cette vidéo, l’artiste micro en main, insulte sur scène dans un concert. Ces grossièretés sont proférées contre l’animateur Moïse Ier. C’est pour cette raison que l’OPROGEM se serait saisi de l’affaire.

Moïse Premier a été entendu par l’Office, apprend-t-on. L’autre protagoniste refuserait de se présenter, d’où la convocation.