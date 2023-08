Ce samedi 12 août, à l’assemblée hebdomadaire du RPG Arc-en-ciel, Mohamed Lamine Kamissoko, membre du bureau politique national du parti a décrit aux militants la situation qui prévaut en Guinée.

L’ex-député sous le régime déchu du professeur Alpha Condé n’a pas mâché ses mots envers le pouvoir militaire en place.

Selon lui, aucun régime militaire ne développer un pays.

« Je m’en vais vous poser la question : est-ce que vous mangez bien aujourd’hui ? Est-ce que vous pouvez vous soigner aujourd’hui ? Est-ce que vous avez la facilité de se déplacer ? Non, répondent les militants ! Mais alors pourquoi le coup d’Etat ? Parce que vous avez dit que le Pr Alpha Condé a pris le peuple de Guinée en otage, parce que le Pr Alpha Condé a instrumentalisé la justice, a entraîné la gabegie financière, le détournement, la corruption, le blanchiment de capitaux ; et aujourd’hui, comment est la justice ? Nos cadres sont en prison, vous attribuez des infractions aux gens, vous les trimballez directement en prison sans jugement. Vous les gardez pendant plus d’un an, mais où est la justice ? Qu’est-ce que la justice dit ? Donc nous, militants et responsables du RPG est-ce que c’est à nous d’oublier ce parti à cause de 500.000, 600.000 fg. Parce qu’aujourd’hui quand vous entendez le pouvoir militaire, c’est comme ça : la corruption, la manipulation par le biais des escrocs scientifiques qui ont fait croire à Alpha qu’ils sont avec lui et qui font croire à Mamadi Doumbouya qu’il est le Dieu sur terre. Voilà ce qui se passe aujourd’hui, et tout cela réunit entraîne le malheur de la population, et ce malheur-là ira en crescendo tant que le régime militaire est là. Aucun régime militaire à travers le monde ne peut développer un pays, c’est faux. Depuis le coup d’État du 5 septembre, quel est le prix du sac de riz aujourd’hui, quel est le prix du sac de piment, quel est le prix du sac d’oignon aujourd’hui ? Ça veut dire que le pouvoir d’achat du Guinéen a baissé. Battons-nous pour que le Professeur [Alpha Condé] revienne. Le peuple a besoin de lui », a-t-il déclaré.