Le Président Directeur Général de la société KEBO ENERGY S.A, Thierno Madiou Alias Barry Angola, est invité le 15 juillet prochain à Dubréka, par la Coordination Nationale de la Jeunesse de la Basse Guinée.

Cette invitation est synonyme d’un accompagnement sans condition à la Société KEBO ENERGY S.A ; dont le décret de concession minière modificative, remettant dans ses droits la société KEBO a été notifié le mercredi 21 juin dernier. Une décision du Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya.

Pour rappel, le méga projet minier et ferroviaire d’un coût d’investissement de 8 milliards d’euros, est l’un des tout premiers projets développés en République de Guinée dans l’exploitation de la bauxite. Aux dires du PDG Thierno Madiou Alias Barry Angola, bientôt les travaux de construction de construction du premier quai et de la route minière vont démarrer. Le volet chemin de fer viendra après l’ouverture de la voie routière menant de la mine au port Dobaly. « Nous signons les contrats avec les entreprises chinoises qui ont une raffinerie. On a une construction minière dont 3 milliards de dollars en investissement y compris les projets connexes complémentaires à hauteur de 5 milliards de dollars. Nous développons l’infrastructure- convoyeur, chemin de fer, routes minières, port industriel et commercial, une raffinerie de 10 millions de tonnes, d’aluminium de 6 millions de tonnes. On a beaucoup mobilisé pour réaliser ce projet » a précisé Thierno Madiou BARRY Alias Barry Angola, interrogé par www.lavoixdupeuple.info

Le potentiel minier varie de 3 à 6 millions de tonnes avec un accès à la mer de 150 km. Le convoyeur- train est d’une capacité de 13000 tonnes/ heure. Pour Barry Angola, : « ce projet c’est du concret, nous avons une raffinerie de 2 millions de tonnes/an et une évacuation de 30 millions de tonnes de bauxite dans l’année, c’est la population guinéenne qui gagne et le colonel Mamadi Doumbouya a libéré la Guinée et les Guinéens. L’État en ce moment-là engrange plus de 100 millions de dollars par an. L’investissement total de ses réalisations à savoir la raffinerie et la construction du port à DOBALY peuvent atteindre en termes de financement la somme de 5 milliards de dollars. C’est un méga projet qui mérite d’être accompagné surtout dans la paix et la cohésion sociale » a-t-il souhaité.

Oumar M’Böh